Horst Klemmer mit einigen Kandidatinnen zur Wahl der „Miss Germany“ 2017 im Europa-Park in Rust. (dpa)

Die Erinnerungen wohnen unterm Dach. Horst Klemmer, Seniorchef der Miss-Germany-Corporation (MGC), hat sein Büro im Obergeschoss seines Oldenburger Wohnhauses. Im Grunde arbeitet er in einem Museum. Ausgestellt ist die Unterhaltungshistorie des alten Westdeutschlands. Es ist auch seine Geschichte, irgendwie war Horst Klemmer überall dabei.

Horst Klemmer im Haus von Heinz Schenk. Als ehemaliger Manager hat er die Versteigerung des künstlerischen Nachlasses des verstorbenen Entertainers geleitet. (dpa)

Heinz Erhardt grinst von der Bürowand, ein Tourplakat von 1971, Linolschnitt. Daneben glänzt eine Goldene Schallplatte, auch Erhardt. Auf dem Schrank thront ein Bembel, einer der Steinkrüge, mit denen Heinz Schenk im „Blauen Bock“ Äppelwoi ausschenkte. Davor, auf dem Schreibtisch, stapeln sich Fotos. Ganz oben liegt eines von Udo Jürgens, zusammen mit Klemmer in einem Berliner Hotel, wahrscheinlich späte 60er-Jahre. Ringsum hängen Miss-Germany-Plakate aus sechs Jahrzehnten, auch ein „Stern“-Cover von 1962 voller Missen. Ein aktueller Artikel sticht heraus aus dem Devotionalien-Durcheinander. Der Boulevard hat einer Miss eine ganze Seite gewidmet, weil sie mal bei einer TV-Kuppelshow war. Klemmer freut sich über die Veröffentlichung. „Die Zeiten, in denen wir auf die Titelseiten der großen Magazine kamen, sind lange her“, sagt der 81-Jährige.

Horst Klemmer krönte Missen schon, als das noch glamourös und ein gesellschaftliches Großereignis war. Noch immer tingelt er mit ihnen durch Einkaufszentren und Freizeitparks. Eigentlich würde sein Arbeitsplatz auch an diesem Sonnabend direkt am Laufsteg liegen. In der ersten Reihe, dort, von wo er die Missen mustert, wenn im Europa-Park Rust mal wieder die schönste Frau des Landes gesucht wird. In diesem Jahr aber wird Klemmer erstmals im Publikum sitzen.

Natürlich wird er, der Mister „Miss Germany“, auch bei diesem Finale Hände lesen. Darauf achtet Klemmer als erstes, wenn die Missen über den Laufsteg schreiten. Zusammengekniffene Hände: Anzeichnen für Nervosität. Hände an der Hüfte: Indiz für Modelerfahrung. „Sehe ich sofort.“ Diesmal aber wird er sich die Ergebnisse seiner Ad-hoc-Handstudien nicht notieren. Klemmer hat den Juryvorsitz abgegeben: „Wir wollen ja kein Altherren-Verein sein.“

Mehr zum Thema Trainieren für „Miss Germany“ Heidi Klum sucht von Donnerstag an wieder „Germany's next Topmodel“. Gleichzeitig trainieren junge ... mehr »

Der Patriarch tritt nicht ab. Natürlich nicht. Horst Klemmer macht nur einen weiteren Schritt zurück, in den Hintergrund seines Familienunternehmens. Die Miss-Germany-Corporation, ansässig in Oldenburg, in der – ja, tatsächlich – Tangastraße 13a, wird längst von Sohn Ralf geführt. Schwiegertochter Ines, „Miss Germany“ 1991, Weltschönste 1992, moderiert Wahlen und schult ihre möglichen Nachfolgerinnen vor dem Finale in einem sogenannten Missen-Camp auf den Kanaren. Enkel Max, Anfang 20, kümmert sich um die Medienarbeit und sagt Sätze, die einen ahnen lassen, dass Misswahlen bei den Kids gerade zumindest nicht das allerheißeste Ding sein können. Zum Beispiel: „Wir müssen mit der Zeit gehen und wollen nicht angestaubt wirken.“ Oder: „Die Instagram-Influencer sind ja im Prinzip heute das, was Missen früher waren.“

Von Instagram muss Horst Klemmer keine Ahnung haben, um zu wissen: „Unser Format ist noch lange nicht totgelaufen.“ Die Geschäftsidee hinter dem Format ist einfach: Das Kerngeschäft sind die Wahlen, etwa 150 im Jahr. Shoppingcenter, Diskotheken und Freizeitparks bezahlen der MGC Geld, damit sie dort ihre Schönheitswettbewerbe ausrichtet. Und Klemmers krönen so ziemlich alle: Stadt-Missen, Landes-Missen, „Miss Germany“, „Mister Germany“, „Miss Germany 50plus“ – alles in Oldenburger Hand. Seit 2000 ist das auch ganz offiziell so. Seitdem liegen die Namensrechte allein bei der MGC. Die Urkunde zum gewonnenen Gerichtsstreit hängt über dem Schreibtisch des Seniorchefs. „Kleines Stück Papier, große Wirkung“, sagt Horst Klemmer dazu. Gewissermaßen ist es die Grundlage für die eine Million Euro Jahresumsatz der Firma.

Geplant hatte er das alles nicht. Geboren im Sudetenland, aufgewachsen in Sachsen, ist Klemmer da irgendwie reingerutscht. 58 Jahre, erzählt Klemmer, ist es her, dass er sich von seinem auf Wangerooge urlaubenden Zahnarzt überreden ließ, die dortige Misswahl zu moderieren. Klemmer enttäuschte seinen Zahnarzt nicht. Und das sprach sich rum. Bald engagierte ihn Opal, ein Strumpfhosen-Hersteller, der damals die „Miss-Germany“-Wahl ausrichtete. Klemmers Vorgänger, ein Kabarettist, hatte auf der Bühne anzüglichen Kram aus einem Roman zitiert. Ein Tabubruch. Dem gelernten Steuerberater Klemmer trauten sie bei Opal zu, die Sitten zu wahren. Das war 1960 und Klemmer damals 24. Geändert hat sich an seiner Mission nichts. Auch nicht, nachdem Opal pleiteging und er das Missen-Business übernahm.

„Unser Format ist noch lange nicht totgelaufen“

Klemmer kramt ein Bild aus dem Fotostapel auf seinem Schreibtisch. Die 60er-Jahre, er, der Moderator (Anmerkung Klemmer: „Damals hieß das noch Conférencier, der Beruf ist heute ja ausgestorben.“ im Smoking auf dem Laufsteg, dahinter ein Opal-Banner: „Im Dienste der Schönheit.“ „Guter Spruch“, sagt Klemmer. Er findet ihn zutreffend, irgendwie auch auf sich. Nicht nur wegen der Misswahlen.

Bevor er zum Missen-Macher wurde, arbeitete er sich bereits quer durch die westdeutsche Unterhaltungslandschaft: Manager für Heinz Erhardt und Heinz Schenk, Konzerte mit Udo Jürgens, Hitparaden-Tournee mit Dieter Thomas Heck, „schöne Zeiten“, sagt Klemmer. Begonnen haben sie mit den „Frohlauners“, seiner ersten Gruppe. Und mehr, findet Klemmer, der Mann für das Schöne, muss man auch gar nicht wissen. „Eine fröhliche, schöne Zeit“ wollte er den Leuten bereiten, das war immer schon sein Anspruch. Keine zweite Ebene, kein tieferer Sinn. „Unterhaltung ist doch auch eine Kunst.“

Daran hält Klemmer bis heute fest. Die Misswahlen sind für ihn ein Beispiel der „deutschen Unterhaltungsshow“, klassisches Samstagabend-Material. Die Künstler, mit denen er durch das Land tourte, die lieferten solches Material. Die meisten von ihnen sind nicht mehr da. Vor Kurzem rief eine Produktionsfirma bei ihm an. Ob man nicht gemeinsam sein Leben ins Kino bringen wolle? Eine Doku vielleicht, „Horst Klemmer – der Film“, das hätte doch was. Das Telefonat war kurz. Klemmer lehnte dankend ab. „Viele der Protagonisten, die in meinem Film vorkommen müssten, sind lange tot“, sagt Klemmer. Er macht weiter. Sieben Tage die Woche sitzt er in seinem Museumsbüro. Noch immer. Manchmal nur, um Anrufe ehemaliger „Miss Germanys“ entgegenzunehmen. Einige von ihnen melden sich ab und an bei Klemmer, um ihm von ihren Gebrechen zu erzählen. Irre, denkt er sich dann, die Helga, gefühlt gestern gekrönt, heute auch schon 70.

Traditionspflege, so versteht er seine Aufgabe. Er verwaltet auch das Erbe seiner Künstler. Bei Heinz Schenk stimmt das nicht nur im übertragenen Sinne. Klemmer hat die Versteigerung des künstlerischen Nachlasses von Schenk geleitet und kümmert sich um dessen Stiftung. Es muss ja weitergehen. Angefangen hat es 1927. Berliner Sportpalast, aufgekratzte Hauptstadt, draußen Straßenkämpfe, drinnen die erste „Miss-Germany“-Wahl. In der Jury: Max Schmeling, Marlene Dietrich, die großen Namen. Und 2018? Urteilen CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, eine Beauty-Youtuberin, eine Dschungelcamperin, ein Schönheitschirurg.

Gerade erst kritisierte die Soziologin Nina Degele die Misswahlen. Der Druck, den dortigen Schönheitsidealen zu entsprechen, sei „Gewalt in den Köpfen“. Horst Klemmer regen solche Vorwürfe auf. Die jungen Frauen würden nicht vorgeführt. 5000 Bewerberinnen gebe es jährlich, sie alle machten das freiwillig. Einmal Bundesprinzessin sein, ein Jahr Rampenlicht, im neuen Leasing-Wagen zu Fotoshootings, Empfängen, Eröffnungen von irgendwas. Das ist doch was, sagt Klemmer. Er versteht, warum sich die Frauen bewerben: „Wir sind die älteste Castingshow überhaupt.“

Anders als bei der jüngeren Casting-Konkurrenz aus dem Fernsehen, Heidi Klums „Germanys Next Topmodel“, seien Maße nicht alles. Die „Persönlichkeit“ stehe im Vordergrund. „Eine Miss muss reden können.“ Klemmer hält ein Foto von Lena Bröder, Religionslehrerin und „Miss Germany“ 2016, in die Luft. Ein Selfie mit Papst Franziskus. „Die hat’s bis zum Papst geschafft“, sagt Klemmer und ist ein bisschen gerührt. Und dann ist da noch Carola Ferstl, merkt Klemmer an, ehemalige „Miss Niedersachsen“, heute Börsenexpertin im Fernsehen. „Die machen alle was aus sich.“ Auch ohne „inszenierten Zickenkrieg“ wie bei der Klumschen Konkurrenz. Das ist Klemmer wichtig, deswegen betont er es gleich mehrfach. „Die Moral und Sitte war immer klar“, sagt er und meint damit unter anderem: „Es gibt keine Nacktbilder von den Missen.“

Ein Besuch in Horst Klemmers Büro ist eine Reise in ein wohlig-warmes Früher. Und manchmal scheint Klemmer, während er da so sitzt in seinem Büro und erzählt und sich erinnert, für einen kurzen Moment wegzudriften in dieses Früher. Handschlagvertrag mit Schenk, Las Vegas mit Siegfried und Roy. Mit Horst Schlemmer eine Kunstfigur, die Hape Kerkeling klanglich an ihn angelehnt hat („Also glaube ich mal, den Hape kenn‘ ich ja von früher“). Mit Gorbatschow im Privatjet, mit der „Miss Germany“ bei Kanzler Kohl.

Klemmer springt zwischen den Jahrzehnten, Orten, Begegnungen, wenn er sich erinnert. Am Ende landet er oft bei Heinz Erhardt. Dessen Frau Gilda habe immer mit ihrem Mann geschimpft, wenn der mal auf der Bühne geflucht hatte. Das weiß Klemmer noch, das hat ihn beeindruckt. Es bräuchte mehr solcher Frau Erhardts, findet er. „Aber ich will und kann ja keiner Miss verbieten, ,Scheiße‘ zu sagen“, sagt Klemmer. „So reden die Leute, so sind die Zeiten.“ Sie sind so, dass Horst Klemmer sie manchmal nicht mehr versteht.

Zur Sache:

22 Finalistinnen im Alter von 16 bis 28 Jahren haben sich in einem zehntägigen Trainingscamp auf der spanischen Insel Fuerteventura auf die Wahl der diesjährigen „Miss Germany“ vorbereitet. Die Wahl findet an diesem Sonnabend im Europa-Park in Rust bei Freiburg statt. Unter den Finalistinnen ist auch die amtierende „Miss Bremen“, Patrizia Utz. Die 21-Jährige war bereits Vize-„Miss Oldenburg“. Im Interview mit dem WESER-KURIER sagte sie, auch wenn sie zur „Miss Germany“ gewählt würde, möchte sie ihre Ausbildung zur Industriekauffrau abschließen.

Im Vorfeld hatten sich in deutschlandweit 137 Vorentscheiden insgesamt 5263 Frauen beworben, sagte Sprecher Max Klemmer. Dies entspreche dem Niveau der Vorjahre. Im Finale präsentieren sich die Teilnehmerinnen im Abendkleid und in Bademode einer Jury. Dieser gehören unter anderem das Transgender-Model Giuliana Farfalla („Germany‘s Next Topmodel“), der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der Schönheitschirurg Werner Mang sowie der Sieger der letztjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“, Alphonso Williams, an. Vor einem Jahr wurde Soraya Kohlmann (19) aus Leipzig „Miss Germany“. Mit der Wahl einer Nachfolgerin muss sie die Siegerkrone abgeben.