Ein Airbus A330 von Eurowings startet von Köln/Bonn in die Karibik. Ab 2020 könnten im Frachtraum der Maschine Schlafkojen für die Passagiere untergebracht sein. (dpa)

Da startet die Eurowings-Maschine Richtung Dominikanische Republik. An Bord des Airbus A330 ist Platz für 330 Passagiere. Wenn es Eurowings und andere Fluggesellschaften wollen, können sie ab 2020 sogar an den Flieger "anbauen". In den Frachtraum könnten dann zusätzliche Kabinenmodule eingelassen werden. Darin wäre theoretisch Platz für weitere Sitze.

Aber die aktuellen Entwürfe von Airbus zeigen vor allem Schlafkojen in angenehmen Farben – in Zukunft also ausgeschlafen am Urlaubsort in der Karibik ankommen statt geplättet in den herkömmlichen Economy-Sitzplätzen. Dieses Konzept hat Airbus in Hamburg bis Donnerstag auf der Aircraft Interiors Expo präsentiert. 500 Aussteller aus der ganzen Welt zeigen hier jedes Jahr im Frühjahr die neuesten Trends der Luftfahrtbranche. Auch dieses Mal kamen wieder gut 18 000 Besucher nach Hamburg.

Computersimulation der Schlafkojen im Laderaum des Airbus A330. (AIRBUS/ZODIAC)

Diese neuen Schlafmodule entwickelt Airbus zusammen mit dem französischen Unternehmen Zodiac Aerospace. Die Kabinenmodule können je nach Bedarf jederzeit gegen herkömmliche Frachtcontainer ausgewechselt werden. Aber was ist mit Sauerstoff, der Klimaanlage und der Sicherheit? Martin Fendt, der für das Projekt zuständige Sprecher von Airbus in Frankreich, sagte dem WESER-KURIER: "Deshalb wollen wir damit zuerst beim Airbus A330 anfangen. Denn das mit Luft und Temperatur funktioniert da jetzt schon und alle anderen notwendigen Verbindungen lassen sich schnell herrichten."

Schlafkabinen auch für Frachtflieger

Auch bei der Treppe hoch zur Kabine gebe es keine Probleme. Fendt ergänzt: "Unsere Umfragen bei den Fluggesellschaften und vor allem bei den Passagieren zeigen, dass Bedarf da ist. Gerade die Passagiere der Economy-Class sagten, dass sie Interesse an Liegemöglichkeiten haben – nicht für den ganzen Flug, aber vielleicht für fünf bis sechs Stunden." Und das könnte eine Möglichkeit sein, die preiswerter ist als ein Platz in der Business-Klasse.

Für den neuen A350 laufen ebenso Studien. Und wenn der Bedarf da ist, könnte das auch eine Option sein für Frachtmaschinen. Ein Beispiel: Wenn Springpferde für ein Turnier in den USA in Frankfurt verladen werden, könnten die Reiter dann in den Kabinenmodulen mitfliegen. "Theoretisch wäre das möglich", sagt Fendt. Was so eine Kabine kosten soll, ist allerdings noch unklar.

Erst in zwei Jahren wollen Airbus und Zodiac den Fluggesellschaften einen Katalog präsentieren, aus denen sie dann auswählen können. Geoff Pinner, Chef vom Airbus Kabinen- und Cargo-Programm: "Wir haben bereits viele positive Reaktionen von diversen Airlines erhalten zu den ersten Präsentationen." Für den A320 hat Airbus ein flexibles Sitzkonzept vorgestellt: Hier können zwei Economy-Sitze in einen Business-Sitz umgebaut werden.

Tomatensaft per Roboter

Ebenso ist auf der Messe die Lufthansa-Technik präsent. Das Unternehmen zeigt einen Geschirrspüler für Flugzeuge, größere Klappen, die das Volumen der Staufächer für das Handgepäck um 67 Prozent vergrößern soll sowie eine Küche, im Fachjargon "Galley" genannt, die dem Passagier mehr Selbstbedienung ermöglichen soll. Dass der Passagier sich selbst den Tomatensaft zapft, nachdem er eine Münze in den Automaten geworfen hat, ist derzeit allerdings für Flugbegleiter schwer vorstellbar. Denn je weniger Passagiere durch die Kabine wuseln, desto besser für die Sicherheit – damit sich keiner bei plötzlichen Turbulenzen verletzt.

Vieles, was auf der "Aircraft Interiors Expo" gezeigt wird, ist Zukunftsmusik. Ob es auch wirklich gebaut wird, ist eine andere Sache. In diesem Jahr ging es auch um die Digitalisierung. So könnten die Flugbegleiter mit Hilfe einer Drahtlos-Uhr Licht, Musik und Durchsagen steuern. Ebenso zeigten verschiedene Aussteller Lösungen, um schnelles Internet über den Wolken zu verbessern.

Ein anderes Unternehmen will mit seiner Innovation den Flugbegleiter verdrängen. Eine japanische Firma hat ihren humanoiden Roboter "R-7" vorgestellt. Er spricht sieben Sprachen, begrüßt die Gäste und gibt Sicherheitsanweisungen. Doch ob das bei ihm genauso klappt, wenn ein Passagier Tomatensaft mit Salz und Pfeffer bestellt hat, ist fraglich. Die eine oder andere dieser Innovation wird Passagieren bestimmt in den nächsten Jahren begegnen.