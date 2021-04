Der BLG-Vorstandsvorsitzende Frank Dreeke (links) eröffnet zusammen mit dem Puma-Finanzchef Michael Lämmermann das neue Logistiklager im fränkischen Geiselwind an der A3. (Christoph Maderer/BLG)

Bei den Schuhen hat BLG-Vorstandsvorsitzender Frank Dreeke an diesem Dienstag die richtige Wahl getroffen: Es waren – dem Anlass angemessen – Turnschuhe. Schließlich hat Dreeke das neue Logistikzentrum für den Sportartikelhersteller Puma eingeweiht. Für das Foto zerschnitt er zusammen mit dem Puma-Finanzchef Michael Lämmermann das rote Band in den neuen Hallen in Geiselwind. Der Ort an der A3 ist vielen Urlaubern auf dem Weg in den Süden wegen des Erlebnisgasthofs der Familie Strohofer direkt an der Autobahn bekannt.

Strohofer hatte in den knapp zwei Jahren Bau des Logistikzentrums auch die knapp 400 Handwerker mit Mittagessen versorgt. Von hier aus werden ab jetzt Großhändler und Privatkunden mit bestellter Ware versorgt. 200 Millionen Euro wurden hier investiert. Die Hallen sind 26 Meter hoch und bieten 63.000 Quadratmeter Lagerfläche – so viel wie etwa neun Fußballfelder.

Pünktlich zur Fußball-EM und den Olympischen Spielen

Die Gesamtfläche ist mit 116.000 Quadratmetern aber fast doppelt so groß. Dreeke sagte anlässlich der Eröffnung: „Dass wir heute den Go-live dieser Anlage begehen und trotz der Pandemie den Zeitplan eingehalten haben, fußt auf den gemeinsamen Anstrengungen vieler engagierter und leidenschaftlicher Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster Gewerke.“ Es eine alle zusammen die Leidenschaft für die Logistik. 350 Arbeitsplätze sind hier entstanden. Die Beschäftigten sollen vorerst im Zwei-Schicht-Betrieb arbeiten. Eine Reihe von ihnen wird vom Puma-Distributionszentrum im benachbarten Schlüsselfeld übernommen. Vor allem vor Olympischen Spielen und Wettbewerben wie Fußball-EM und Fußball-WM werden hier Sportartikel in die ganze Welt verschickt. Von daher hat der Start in Geiselwind vier Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio und der Fußball-EM für Puma eine bedeutende Rolle.

Das neue Logistikzentrum hat 141 Lkw-Stellplätze und 36 Ladetore. Es wurden 22 Kilometer Fördertechnik verbaut. Mit ihrer Hilfe sollen bis zu 74 Millionen Artikel auf 480 Shuttlefahrzeugen bewegt werden. BLG-Sprecherin Vivian Kretschmann sagte: „Da es sich um ein sehr großes Lager handelt, sind entsprechend zahlreiche Shuttlefahrzeuge nötig, um die Ware ein- und auszulagern.“ Im Lager existieren 22 Gassen mit 36 Ebenen. Dort befindet sich der Vorrat an Schuhen, Kleidung und Accessoires.

Nah an Herzogenaurach dran

Laut BLG hat es verschiedene Faktoren gegeben, die zur Wahl von Geiselwind als Standort für das Zentrum geführt haben: Das ist zum einen die Nähe zur Autobahn, zum anderen aber auch die Nähe zum Puma-Stammsitz in Herzogenaurach. Für die gesamte Realisierung des Projekts sowie der Inbetriebnahme war die BLG Logistics verantwortlich. Auf dem Dach gibt es eine Fotovoltaikanlage, überall ist LED-Beleuchtung angebracht und es gibt eine Anlage zur Nutzung des Regenwassers. Ebenso lässt das Bremer Logistikunternehmen auf der Fläche noch 400 Bäume anpflanzen.

Die BLG Logistics hat weltweit 40 Standorte, an denen sie als sogenannter Kontraktlogistiker im Auftrag namhafter Unternehmen Ware konfektioniert und auf den Weg an die Kunden bringt. Gemessen am Umsatz sind die Gewinne in diesem Feld niedriger als in anderen Logistiksparten. Während die BLG Logistics 2019 im Geschäftsbereich Automobile bei einem Umsatz von knapp 604 Millionen Euro einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 19,3 Millionen Euro erzielen konnte, lag der Gewinn vor Steuern beim Kontrakt-Bereich bei 7,4 Millionen Euro, während das Unternehmen hier einen Umsatz von knapp 564 Millionen Euro erzielte.

Beinharter Wettbewerb in der Kontraktlogistik

In einem früheren Gespräch, das der WESER-KURIER mit dem Logistikmanagement-Professor Herbert Kotzab von der Bremer Uni geführt hat, begründete er das so: „Um in der Kontraktlogistik an einen umfangreichen Auftrag zu kommen und damit den Fuß in einem großen Unternehmen zu haben, wird auch sehr knapp kalkuliert.“ Es sei ein beinharter Wettbewerb. Der Logistikexperte erläuterte: „Im Onlinehandel muss man die Ware an so viele Punkte versenden, sodass es teuer wird. Das ist natürlich auch komplizierter – für die Lagertechnik und für die Automatisierung, um Paletten so schnell wie möglich zu verschieben. Und um ein einzelnes Stück Ware zu bewegen, braucht es dann doch noch Menschen, das lässt sich nicht automatisch machen.“ Entsprechend kommt in Geiselwind die neueste Technik zum Einsatz.

Die Eröffnung kommt für die BLG Logistics zu einem Zeitpunkt, an dem sie Umsatz gebrauchen kann. Denn das Bremer Logistikunternehmen soll 2020 einen Verlust von rund 120 Millionen Euro gemacht haben. So wurde es aus verlässlichen Quellen berichtet. Die BLG selbst will sich erst bei der Präsentation ihrer Bilanzpressekonferenz am 21. April dazu äußern. Allerdings sind aus dem Bremen-Fonds zur Abmilderung der Pandemie im Bremer Haushalt für 2022 insgesamt 44 Millionen Euro für die BLG vorgesehen. Ob das reichen wird, zeigt sich in zwei Wochen.