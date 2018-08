Die Konkurrenz hat nichts dagegen, wenn Ryanair infolge steigender Löhne die Ticketpreise erhöhen muss. (Thomas Frey/dpa)

Die keltische Harfe im Logo des Billigfliegers Ryanair sollte derzeit sehr verstimmt klingen. Denn auf die Airline kommt der größte Streik in der knapp 34-jährigen Firmengeschichte zu. Für die Fluggesellschaft ist dieser Streik vor allem ein Imageverlust. Jahrelang suggerierte Ryanair-Chef Michael O’Leary den Passagieren, wie sehr man doch eine große Familie sei und dass die Billigtickets nicht zu Nachteilen des Personals führen würden.

Und wie sehr wurde Ryanair in all den Jahren von den Regionalflughäfen Europas hofiert, um sie für ihren Standort zu gewinnen. Das Image hat nun Risse. Mitbewerbern wie Eurowings kommen die Streiks bei Ryanair und die pikanten Details über die Entlohnung in Cockpit und Kabine nicht ungelegen.

Denn die Konkurrenz hat nichts dagegen, wenn Ryanair infolge steigender Löhne die Ticketpreise erhöhen muss. Ryanair-Chef O’Leary teilte in der Vergangenheit auch verbal immer gut gegen die „etablierten“ Fluggesellschaften aus. Diese gepflegte Provokation als kauziger David gegen Goliath nimmt ihm keiner mehr ab. Jetzt haben erst mal die Mitarbeiter das Wort – mit Recht.