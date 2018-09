Sabine Grimm und ihr Sohn Jan-Hendrik: Damit Yachten von innen schön aussehen, haben sie in ihrer Firma in Hastedt den richtigen Stoff parat. (Volker Kölling)

Spaß an feinen Stöffchen muss man schon mitbringen, wenn man den Showroom von Sabine Grimm besucht: Die gelernte Kauffrau hat sich auf die Innenausstattung großer Yachten spezialisiert. Inzwischen kann sie 2000 Stoffmuster vorführen, über 45.000 hat sie im Katalog, bald kommen noch 20.000 dazu. Bei ihr erhält der Kunde Rochenhaut genauso wie Seidenstoffe mit Applikationen – Kostenpunkt: mehr als 800 Euro pro laufendem Meter. Neu ist auch eine spezielle Lederoberfläche, die praktisch unbrennbar ist.

Sabine Grimm beschreibt ihr Geschäftsmodell so: „Designer wollen bei uns etwas finden, was andere nicht haben. Normalen karierten Stoff zu Sechsfünfzig den Meter kann ich überall kriegen. Bei uns wird es etwas höherpreisiger: Von 35 bis 850 Euro der laufende Meter.“ Da sind dann aber an die hellen Deko-Vorhänge mit dem Namen „Sea Queen“ auch echte Muschelschalen genäht, zusätzlich verziert mit Handstickereien.

Das Ledergeflecht mit dem durchgezogenen Goldgarn eignet sich hervorragend für die Handläufe in Superyachten und schlägt mit 600 Euro pro Meter zu Buche. Die Rochenhäute sind zu achtzig Euro das Stück zu haben und eignen sich etwa für Schreibtischoberflächen. Der leuchtend gelbe, edel geprägte Stoff für die Wandbespannung heißt passenderweise „Versailles“ und ist schon für 350 Euro pro laufendem Meter zu haben.

Und wenn Kunden ganz eigene Vorstellungen für ihr Design haben, hat Sabine Grimm mit ihrem Yacht & Interior Design in Hastedt eine Antwort: „Ab Größenordnungen von 300 Quadratmetern aufwärts setzen wir auch Designs nach Kundenwunsch um.“ Eine Anfrage nach Aalhaut hat sie aber auch schon abgelehnt: „Bei geschützte Tierarten hört bei uns der Spaß auf.“ Tatsächlich kämen Designer aber eher mit bestimmten fast machbaren Vorstellungen.

Sabine Grimm: „Dann hat es vielleicht an irgendeiner Stelle mit der Umsetzung einer Idee gehakt. Dann sind wir zur Stelle und helfen bei der Umsetzung.“ Praktischerweise hat sie als gelernten Tischler seit zwei Jahren ihren Sohn Jan-Dirk Grimm an ihrer Seite: „Der schnackt auf den Baustellen bei der Auslieferung mit unserem eigenen Fahrzeug dann natürlich noch ganz anders als ich mit den Innenausbauern, weil er deren Praxis kennt. Ich komme mehr von den Stoffen und der kaufmännischen Seite.“

Dabei entspringt die Entwicklung ihres Geschäfts einigen Zufällen: 2004 wurde Grimm arbeitslos. Daraufhin startete sie eine Ich-AG. Und die 54-Jährige segelt, seitdem sie drei Jahre alt ist. Daher kennt sie sich mit Wassersport und Yachten aus. Von zu Hause aus erledigte sie Schreibarbeiten für den Yachtausstatter Jens F. Dörgeloh.

Bedingung war ein Showroom

Als dessen Geschäft pleite ging, kam sie durch einen Vegesacker Kunden mit der Welt der Superyachten in Kontakt. Sie lernte den Deutschland-Vertreter des weltweit größten Edelstoffherstellers kennen, der Agentur Robert Allen aus den USA. Der Mann wollte aus Altersgründen aufhören. Sabine Grimm telefonierte daraufhin umgehend mit der Europazentrale in London – eine Woche später hatte sie den Vertrag für die Deutschland-Vertretung in der Tasche. Neben dem deutschsprachigen Raum vertritt sie die Firma auch in Dänemark.

„Bedingung für das Geschäft war ein Showroom für die Ware. Beim Einzug im Januar 2016 wirkten die 110 Quadratmeter Geschäftsfläche hier riesig – bis die Container mit den Mustern aus den USA kamen", erinnert sie sich und meint, jetzt werde es schon fast etwas eng, weil jede Woche neue Muster kämen. Dazu hat sie auch noch die Marke „Duralee“ ins Sortiment aufgenommen, die gerade in die US-Firma aufgegangen ist: „Das sind eher Stoffe und Muster nach einem jungen und europäischen Geschmack,“ sagt Grimm und berichtet, dass auch noch eine Eigenproduktion das Sortiment abrunden soll: „Wir sind da gerade mit dem Germanischen Lloyd als Zertifizierungsgesellschaft bei den letzten Brandtests, sind uns aber sicher, dass wir ab Januar liefern können.“

Konkret hat Sabine Grimm herausgefunden, dass der Brandschutz auf großen Yachten eine immer größere Rolle spiele und die Auflagen die Materialhersteller vor echte Herausforderungen stelle: „Wir verwenden zugerichtetes Leder, beschichten es aber auf eine ganz spezielle Art und Weise. Das Produkt wollen wir weltweit vermarkten.“ 200 verschiedene Oberflächen gibt es schon aus dem Kuhspaltleder „made in Germany“ in allen erdenklichen Farben.

Über die Mitgliedschaft im Deutschen Boots- und Schiffbauerverband (DBSV) und im Messefirmenpool „Deutsche Yachten“ ist Grimm mit ihrer jungen Firma schon auf einigen Leitmessen mit dabei: Im September steht die Monaco Yacht Show und eine Stoffmesse in Paris auf dem Plan, im November die Wassersport-Branchenmesse Metstrade in Amsterdam und im Januar die „boot“ in Düsseldorf.

„Wir haben aber auch Kontakte etwa nach Finnland. Ich fahre viel herum – auch bis nach Süddeutschland, wo wir Hotels und Residenzen machen. Vier freie Handelsvertreter sind auch noch für uns unterwegs. Aber den Versand und die Qualitätskontrolle wickeln wir grundsätzlich hier in Bremen ab,“ erläutert Sabine Grimm. Ihren Jahresumsatz gibt sie mit rund 200.000 Euro an.

Zu langer Vorlauf

Aus den ersten Jahren ihres Start-ups als Yachtausrüsterin hat die Kauffrau immer auch noch ein offenes Ohr für Yachties, wenn die etwas anderes als Stoff brauchen: „Das liegt mir so im Blut, weil ich eben schon ewig auf dem Wasser unterwegs bin vom Opti bis jetzt zum Dickschiff: Ich verkaufe den Leuten auch Blöcke oder die Dose Yachtfarbe, wenn ich gefragt werde.“

Ihr Sohn Jan-Dirk soll außerdem im Bereich der Yachtpflege aktiver werden, findet die Seniorchefin: „Jan-Dirk soll sich im Winter mehr bewegen.“ Wie ein topgepflegtes Boot aussieht, kann man sich dabei bei der fast zwölf Meter langen Familienyacht „Nis Randers“ aus formverleimtem Mahaghoni ansehen. Auf das tägliche Morgen-Wienern von lackiertem Holz an der Judel & Vrolijk-Konstruktion selbst im Urlaub angesprochen, amüsiert sich die Unternehmerin: „Das Boot ist natürlich schon so etwas wie eine Visitenkarte von uns.“

Was ihr jetzt noch fehlt? Sie denkt kurz nach und erzählt offen, dass nach ihrem Geschmack gerade Neubauaufträge für Yachten oft einen zu langen Vorlauf hätten: „Refits sind oft schneller abzuwickeln. Aber richtig gerne würde ich einmal eine komplette große Yacht ausschließlich nur mit unseren Materialien einrichten – es muss ja nicht gleich eine Megayacht sein.“