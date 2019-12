Seit 2000 stieg die Pendlerzahl jährlich um 1,5 Prozent. (Martin Gerten /dpa /lnw)

Wer morgens in der vollen Straßenbahn oder abends auf der B6 steht, der merkt schnell: Bremen ist eine Pendlerstadt. Gleiches gilt für Bremerhaven. Bahnen und Straßen sind häufig überfüllt und das liegt auch daran, dass etliche Menschen im Umland wohnen, aber in der Stadt arbeiten. Mehr als 118.000 sind das in Zahlen, in Bremerhaven waren es 24.643. Die Einpendlerquoten lagen etwa bei 43 Prozent in Bremen und 46 Prozent in Bremerhaven. Dabei ist das Land stärker als die anderen beiden Stadtstaaten betroffen, im Vergleich zu Städten ähnlicher Größe haben Bremen und Bremerhaven jedoch moderate Quoten. Das geht aus dem Pendleratlas der Agentur für Arbeit für das vergangene Jahr hervor.

Neue Zahlen werden in wenigen Wochen vorgestellt. Sie dürften aber wohl einen Trend bestätigen, der sich zuletzt abgezeichnet hat: Die Zahl der Pendler steigt – und das in beide Richtungen. Soll heißen: Mehr Menschen wohnen in der Stadt und pendeln aufs Land, gleichzeitig fahren auch mehr Menschen zur Arbeit nach Bremen, die im Umland wohnen. Seit 2000 stieg die Pendlerzahl jährlich um 1,5 Prozent.

Was auffällt: Besonders die Zahl der Auspendler hat sich erhöht: Ihr Wert lag Mitte 2018 bei 45 596. Insgesamt pendelten zuletzt also rund 164.000 zwischen Bremen und umzu hin und her. Für Bremen kommt die Agentur für Arbeit auf insgesamt 277.182 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, deren Arbeitsort in der Stadt ist. 42,7 Prozent würden außerhalb wohnen. Mit diesem Pendleranteil bewegt sich Bremen im Mittelfeld. So pendelten nach Oldenburg etwa 51 Prozent aller dort Beschäftigten; in Köln sind es 48,9 Prozent. Frankfurt und Stuttgart kommen mit 64,5 beziehungsweise 60,5 Prozent Einpendleranteil auf noch höhere Werte.

Bundesweit mehr Pendler

Die Agentur für Arbeit legt dabei folgende Definition zu Grunde: Ein Pendler ist jemand, der sozialversicherungspflichtig beschäftigt und dessen Arbeitsort nicht der Wohnort ist. Wer also morgens mit der Bahn von Lilienthal nach Borgfeld fährt, der pendelt – selbst wenn er nur wenige Minuten unterwegs ist. Wer hingegen in Hemelingen wohnt und morgens in die Bahn nach Oslebshausen steigt, der fällt nicht in diese Kategorie, obwohl er für die Strecke deutlich länger braucht.

Dass die Zahl der Pendler in Bremen gestiegen ist, entspricht dem bundesweiten Trend. Laut des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) fahren rund 26,8 Prozent aller Beschäftigten länger als eine halbe Stunde zur Arbeitsstelle – das entspricht rund elf Millionen Menschen. Gegenüber 1991 ist das ein erheblicher Anstieg. Damals brauchten nur 20,4 Prozent der Erwerbstätigen (etwa acht Millionen) länger als eine halbe Stunde zur Arbeit. In Bremen kommen mit etwa 21.000 die meisten Pendler aus dem Landkreis Osterholz, dicht gefolgt vom Kreis Diepholz (20.500). In die andere Richtung liegen die meisten Arbeitsstätten für Bremer ebenso in Diepholz (5900), aber auch in Verden und Osterholz (beide rund 5000). In Bremerhaven kommen die meisten Einpendler aus dem Landkreis Cuxhaven. Mit 17.250 liegt der Anteil bei 70 Prozent.

Für etliche Bremerinnen und Bremer geht es aber noch weiter. Von den gut 45 000 Auspendlern arbeitet fast ein Drittel nicht in der Hansestadt oder in Niedersachsen. Die meisten davon sind in Hamburg (3900), Nordrhein-Westfalen (3600) und Bayern (1500) beschäftigt. Auch über die Art der ausgeübten Berufe lässt sich – zumindest grob – eine Aussage treffen. So heißt es in einer Analyse der Arbeitnehmerkammer Bremen: „Während Umlandpendler häufig Facharbeiter des verarbeitenden Gewerbes sowie Fachkräfte des gehobenen Dienstleistungsbetriebs sind, sind Fernpendler häufig hoch spezialisierte Fachkräfte mit hohen Gehalts- und Karriereerwartungen.“

Beschäftigte der wissensintensiven Dienstleistungen pendeln oft

Berufe mit einem hohen Anteil an Fernpendlern seien etwa Handelsberufe, Jobs im Marketing oder in der Medienbranche sowie IT-Berufe. „Es sind also häufig Beschäftigte der wissensintensiven Dienstleistungen, die für den Strukturwandel in Bremen von großer Bedeutung sind“, resümiert die Arbeitnehmerkammer. Zudem seien Fernpendler häufig in Haushalten anzutreffen, in denen zwei Leute Einkommen hätten.

Das könnte auch einer der Gründe für die mittlerweile hohe Zahl an Fernpendlern sein. Denn anders als früher sind Partner nicht immer bereit, für den Job umzuziehen – weil sie häufig selbst Karriere machen wollen. „Männer sind lieber auf Achse“, sagte Norbert Schneider, Leiter des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden, vor einiger Zeit der „Wirtschaftswoche“.

Sie würden nur ungern ihre gewohnte Umgebung verlassen. Andere pendelten demnach, weil ihr Büro umgezogen sei oder weil sie Angst hätten, keinen anderen Job zu finden. Das BiB nennt noch einen anderen Grund: Weil immer mehr Menschen nur Arbeitsverträge auf Zeit hätten, würde auch die Zahl der Pendler steigen – denn die Betroffenen würden weniger häufig in die Nähe ihrer befristeten Arbeitsstelle umziehen.

Laut Schneider ist für einige Pendler das Hin und Her aber auch ein wichtiger Bestandteil der Karriere. Besonders Wochenendpendler neigten dazu, sich unter der Woche auf die Arbeit konzentrieren zu wollen – das Wochenende gehöre dann ganz der Familie.

