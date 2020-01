Die Tür öffnet sich und sofort ist er da. Dieser typische Geruch, die Mischung aus Kunststoff, Leder und Gummi. Selbst wer ohne zu schauen in den Raum tritt, weiß sofort: Hier werden Autos verkauft. Da steht der Golf neben dem Polo, der T-Roc vor dem Touareg. Selbst ein 40 Jahre alter Jetta hat sich zu den Neuwagen gesellt. Die Bremer Landstraße 4 in Tarmstedt – das wird beim Besuch schnell klar – ist Auto-Land. Sein Herrscher: Wolf-Dietrich Warncke.

Der 56-Jährige führt zusammen mit seinem Bruder Peter das Autohaus Warncke. Sie sind die dritte Generation einer Familie, in der sich beruflich bislang alles um das Auto gedreht hat. Aber wie lange noch? Diese Frage stellt sich auch Warncke.

Als er 1995 das Geschäft übernahm, gab es noch keine Diesel-Skandale, CO2-Ausstoß und Parkplatz-Not waren wenn überhaupt Randthemen. Jetzt sind sie aber voll da – und eine Herausforderung für den Autohändler. Von dem könnte man nun erwarten, dass er die Probleme abtut, beschwichtigt, schönredet. Klassischer Autoverkäufersprech eben. Es kommt dann aber doch anders.

„Für mich waren Autos immer ein Klotz am Bein“, sagt Warncke. Nie habe er ein Eigenes besessen – weder früher als Student noch heute. Und das Autohaus? „Ich rede nicht mehr davon, Autos zu verkaufen. Ich verkaufe Mobilität“, sagt Warncke. Was sich erst einmal wie leere Marketingfloskeln anhört, meint der 56-Jährige aber ernst.

Das System sei viel zu lange auf das eine Auto fixiert gewesen. Das, was man besitze, bis man ein Neues kaufe. Aber warum sollte man überhaupt ein Fahrzeug sein eigen nennen, fragt Warncke. Er träumt von einer Mobilitätskarte. Für die zahle man eine monatliche Gebühr und je nach Bedarf leihe man sich unterschiedliche Fahrzeuge. Kurz in die Stadt? Kleinwagen. Mit den Kindern in den Urlaub? Kombi. Gartenabfälle zur Deponie bringen? Transporter. „Nutzen statt besitzen“, sagt der Unternehmer. „Das wird sich durchsetzen.“

Der Weg dahin sei noch weit – Warncke legt aber schon mal los. Irgendwer müsse das ja. „Lieber den Wandel gestalten, als von ihm abgehängt werden“, sagt er. Dabei könnte sich Warncke auch zurücklehnen und andere machen lassen. Volkswagen macht Jahr um Jahr mehrere Milliarden Euro Gewinn, hat Hunderttausende Mitarbeiter weltweit, eine eigene Abteilung für Forschung und Entwicklung. Warum also er? Der kleine Händler aus Tarmstedt bei Bremen? „Gerade auf dem Land ist der Bedarf an Mobilitätslösungen viel größer als in der Stadt“, sagt Warncke. Er kenne daher die Probleme, die Herausforderungen. „In Hamburg schauen die Leute gar nicht mehr, wann die nächste Bahn kommt – weil immer eine fährt“, sagt der Händler. „Bei uns sind wir froh, wenn jede Stunde mal ein Bus fährt.“

Es ist aber nicht nur das, was Warncke nach neuen Lösungen suchen lässt, sondern auch seine Überzeugung. Ende der 80er, der Tarmstedter war damals Student in Hamburg, schrieb er besorgt einen Brief an Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Er möge sich doch bitte mehr für den Umweltschutz einsetzen. Die Antwort aus dem Bundespräsidialamt hat er bis heute aufgehoben. Ungefähr zur selben Zeit besucht er Vorlesungen über Wasserstoff als Energieträger der Zukunft.

Heute setzt Warncke vor allem auf Elektromobilität. Im Sommer 2018 bestellte er 30 E-Golfs bei Volkswagen. Vorsorglich. Einen Abnehmer hatte er damals noch nicht, wollte aber schnell liefern können, falls es Nachfrage geben sollte. Der Plan ging auf. Die Leute kamen aus dem Emsland und dem Ruhrgebiet, aus München und aus Potsdam. Auch in die Niederlande und nach Norwegen hat der 56-Jährige schon Elektroautos verkauft. „15 Prozent der Neuwagen, die wir ausliefern, fahren rein elektrisch“, sagt Warncke. Deutschlandweit haben E-Autos gerade einmal einen Marktanteil von rund 2,5 Prozent. In Tarmstedt selbst hat er dafür gesorgt, dass die Region ein Carsharing-Angebot mit Elektroautos bekommt. Das werde zwar mal besser und mal schlechter angenommen – „man muss aber anfangen, sonst wird es nie eine Entwicklung geben“.

Warncke will einen Unterschied machen. Er sagt aber auch Sätze wie: „Die Wirtschaftlichkeit muss gegeben sein.“ Und: „Wir müssen noch mit dem herkömmlichen Autos Geld verdienen, damit wir uns das andere erlauben können.“ Der Zwiespalt einer ganzen Industrie zeigt sich auch im Autohaus Warncke.

Ein Teil der Arbeit des 56-Jährigen findet auch am Handy statt. Warncke twittert regelmäßig: über Carsharing, E-Mobilität, CO2. Er will Leute erreichen, zeigen, dass die großen Zukunftsthemen nicht nur etwas für die Stadt sind. Und er diskutiert online: mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Der Autohändler rechnet die Zeit, die er dafür aufbringt, gegen: In einer halben Stunde könne er mit einem alten Kunden plaudern; der habe danach vielleicht ein gutes Gefühl. Wenn er in den 30 Minuten aber Mails und ein paar Tweets schreibe, erreiche er Hunderte oder Tausende Menschen. „Als ich angefangen habe, waren wir nur ein kleiner Händler auf dem Dorf. Ein Nichts“, sagt Warncke. „Jetzt ist Tarmstedt ein Fleck auf der Landkarte.“