Sozialer Wohnungsbau in der Bremer Überseestadt. Im ersten Halbjahr 2019 ist die Zahl der Baugenehmigungen im kleinsten Bundesland gesunken. (Frank Thomas Koch)

Die Zahl der Bauanträge und Baugenehmigungen ist von Januar bis Juli im Land Bremen gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Auch bundesweit ist ein Rückgang zu verzeichnen. Daraus jetzt schon ein Ende des Baubooms abzuleiten, wäre viel zu früh. Egal, ob in Bremen, Niedersachsen oder ganz Deutschland: Die Immobilienwirtschaft baut Wohnungen, so viel und so schnell es geht. So lange die Europäische Zentralbank weiter Minuszinsen verlangt, wird dafür genug Geld im Markt vorhanden sein.

Bremen baut auf hohem Niveau

Laut dem Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen wird in Bremen seit Jahren auf hohem Niveau gebaut. Da sind die aktuellen Zahlen von Januar bis Juli nur als Momentaufnahme zu sehen, weil bis Jahresende auch im kleinsten Bundesland noch etwas passieren kann. Was die Daten vom Statistischen Bundesamt über Bremen noch verraten: Bis Juli wurden 28 Genehmigungen an öffentliche Bauherren erteilt. 2018 waren es im gleichen Zeitraum noch 15. Schön zu hören, dass es auch da voran geht. Doch trotzdem wird es noch Jahre brauchen, bis die steigenden Baukosten und die steigenden Mietpreise ins Stoppen geraten werden.