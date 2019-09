Bei einem kühlen Getränk gab es im Biz Infos zu Ausbildungsberufen. (Koch)

An diesem Abend sind die Broschüren in den Regalen über Altenpfleger oder Dachdecker in Lila angestrahlt. Das Berufsinformationszentrum (Biz) hat diese Farbe aber nicht ausgewählt, weil es hier um den „letzten Versuch“ gehen soll – ganz im Gegenteil. An diesem Abend sind mehr als 300 Schüler mit ihren Müttern und Vätern zur Elternlounge eingeladen, um sich mit einem Neuanfang zu beschäftigten: Welche Ausbildung kommt infrage? Die Auswahl ist groß. In Bremen und umzu gibt es insgesamt Ausbildungen in 180 verschiedenen Berufen.

Gleich 100 Personen füllen zum ersten Vortrag den Veranstaltungssaal. Kathleen Höting und ihre Kollegin weisen nochmals auf die Rolle der Eltern hin: „Sie haben bei der Berufswahl einen großen Einfluss auf ihr Kind – aber wir schaffen das nur gemeinsam.“ Als die Beraterinnen vom Berufswahltest berichten, mit dem die Jugendlichen ihre Stärken herausfinden können, fragt ein Vater: „Kann mein Sohn den Test mehrmals machen? Denn mein Sohn ist stinkfaul, aber vielleicht sieht das in einem Jahr anders aus.“ Kathleen beruhigt: „Natürlich entwickeln sich die Kinder weiter, und daher ist eine Wiederholung möglich.“

Tischlerlehre begehrt

Das Format veranstaltet die Arbeitsagentur Bremen/Bremerhaven seit 2011 – seit einigen Jahren sogar auf zwei Abende verteilt, weil der Andrang immer größer wurde. Hier können die Eltern auch den Berufsberater von ihrem Kind kennenlernen. Pro Schule gibt es einen solchen Berater. So ist beispielsweise Ben mit seinen Eltern hier. Er ist 16 Jahre alt, geht in die zehnte Klasse der Gesamtschule Ost und sucht für das kommende Jahr eine Ausbildung zum Tischler. Sein Vater ergänzt: „Gern ein Tischler, der nicht nur Fenster herstellt, sondern auch Möbel.“ Ben hat sogar schon ein Praktikum gemacht, ist sich aber nicht sicher, ob seine schulischen Leistungen reichen. Wie er auf den Beruf kommt? „Ich habe immer schon gern mit Holz gearbeitet, und meine beiden Cousins sind Tischler und Zimmermann.“ Da Tischlerlehren sehr beliebt sind, versucht die Berufsberaterin Ben auf den Gedanken vorzubereiten, sich auch mit einem Plan B zu beschäftigen.

Ebenso ist Jan-Hendrik mit seinem Vater hier. Er hat am Gymnasium Lilienthal Abitur gemacht und sucht eine Ausbildung zum Fachinformatiker: „Ich habe mich dieses Jahr aber zu spät darum gekümmert.“ Nun will er vorerst Praktika machen. Und dann sucht die Arbeitsagentur auch selbst Nachwuchs. So erzählen die Azubis Rico (19) und Kevin (24) aus ihrem Berufsalltag zwischen Jobcenter und Arbeitsagentur. Kevin war selbst bei der Berufsberatung: „Die Kollegin fragte mich, ob ich mir eine Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen vorstellen könnte.“ Seine Chancen stehen gut, denn in den kommenden Jahren werden einige Agenturmitarbeiter in den Ruhestand gehen.

Ben und Jan-Hendrik haben die Infos erhalten, die sie gesucht haben und gehen mit ihren Eltern nach Hause. Nach Ansicht der Berufsberater suchen dagegen zu viele Jugendliche über Google nach Berufsbildern: „Dabei sollten sie lieber in unseren Datenbanken suchen, die so aufgebaut sind, dass sie spätestens nach vier Klicks fündig werden.“

TV-Serie bringt Nachfrage

Auch der Einfluss des Fernsehens ist nicht zu unterschätzen, wie Kathleen Höting sagt: „Bis vor einem halben Jahr wollten viele Jugendliche Immobilienmakler werden. Dann wurde auf Vox die Sendung 'Mieten, kaufen, wohnen' abgesetzt und plötzlich ließ auch die Nachfrage nach.“ Der Zentralverband des Deutschen Handwerks sollte also am besten eine TV-Serie mit einem Maurer oder Dachdecker entwickeln, um etwas gegen die Nachwuchssorgen in diesen Berufen zu unternehmen. „Aber cool muss er schon sein“, ist sich Jobexpertin Höting sicher.