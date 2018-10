Die höchsten Immobilienpreise in Bremen verzeichnete neben der Marcusallee in Horn das Projekt "Stepahnitor" in der Altstadt direkt an der Weser. (Frank Thomas Koch)

Die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen steigen in diesem Jahr im Schnitt um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr an. Davon geht die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) in ihrem am Dienstag veröffentlichten „Immobilienreport 2018“ aus. Der Wohnungsmarkt bleibt – wie in anderen Städten – damit weiter unter Druck.

Im Vergleich der vergangenen fünf Jahren gab es 2017 zwar einen Rekord an Fertigstellungen von Immobilien. „Trotzdem reichen die Bauaktivitäten nicht aus, die steigende Nachfrage und Preisentwicklung zu bremsen“, sagt Andreas Heyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der WFB.

Mieten steigen um drei Prozent

Die Mietpreise ziehen nach Prognose des Immobilienreports ebenfalls erneut an, jedoch weniger dynamisch: im Schnitt um drei Prozent und fünf Prozent in der Spitze. Im Topsegment werden 15 Euro pro Quadratmeter angeboten. Im Einzelfall könne der Betrag aber durchaus noch höher sein.

Die WFB untersucht neben dem Wohnungsmarkt im Report auch die Bereiche Einzelhandel, Gewerbe- und Büroflächen. Das Papier dient der Wirtschaftsförderung dazu, Investoren einen Überblick über die Stadt zu geben und für den Standort zu werben.