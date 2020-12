Hand im Latexhandschuh hält Injektionsfläschchen mit Corona-Impfstoff, Symbolfoto Corona-Impfmittel *** Hand in latex glove holding injection vial with Corona vaccine, Symbol photo Corona vaccine (Christian Ohde via www.imago-images.de)

Bremen. Das Angebot aus der Bremer Wirtschaft, die Gesundheitsbehörde beim Impfen so zu unterstützen, dass deutlich mehr Menschen am Tag berücksichtigt werden können als bislang geplant, findet im Rathaus Anklang. „Im Senat ist in den vergangenen Tagen diskutiert worden, ob wir die Kapazität nicht erhöhen müssen. In diesem Zusammenhang ist das ein hochinteressantes Angebot“, sagt Regierungssprecher Christian Dohle auf Anfrage dieser Zeitung.

Bremer Unternehmer um Kurt Zech (Atlantic Hotel Gruppe) und Christian Seidenstücker (Joke Event AG) haben, wie berichtet, ein Konzept erarbeitet, wie in den Messehallen deutlich mehr Bremerinnen und Bremer geimpft werden könnten, wenn sich die Wirtschaft mit Logistik und Mitarbeitern einbringt. Die Dehoga Bremen und die Handelskammer unterstützen dieses Angebot an die Landesregierung. Sofern genug Impfstoff zur Verfügung steht, womit im nächsten Jahr über kurz oder lang zu rechnen sein soll, könnten laut Konzept rund 15 000 Menschen pro Tag geimpft werden.

„Wenn wir Corona wirklich besiegen wollen, reichen 1500 Impfungen an fünf Tagen in der Woche nicht aus. Da müssen wir mehr möglich machen. Insofern halte ich die Idee für einen sehr guten und pragmatischen Weg. Er zeigt einmal mehr, das die Unternehmerinnen und Unternehmer in Bremen Verantwortung für unsere Stadt übernehmen“, sagt CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder gegenüber dem WESER-KURIER. Und weiter: „Jetzt darf sich nur der Senat nicht verschließen, sondern muss eine schnelle und ideologiefreie Zusammenarbeit zusichern. Wir sollten das Vorhaben mit Mitteln aus dem Bremen-Fonds unterstützen, denn diese Investition wird am Ende vermutlich günstiger ausfallen als weitere Einschränkungen und Ausgleichszahlungen für die vielen Betriebe ausfallen würden, die ihre Existenzen und Arbeitsplätze erhalten müssen.“