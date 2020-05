Im Februar lief der erste EQC in Bremen vom Band. (Daimler AG)

Eigentlich wollte Daimler mit dem in Bremen und Peking gefertigten EQC Elektro-SUV den Markt erobern. Doch ein Jahr nach Bestellstart des Geländewagens stellt sich die Realität anders dar. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Auswertung des Kraftfahrt-Bundesamtes berichtet, wurden in Deutschland nicht einmal 700 EQC neu zugelassen. Demnach verzeichne die Behörde für 2019 lediglich 397 Einheiten des Modells, in den ersten vier Monaten 2020 seien es 276 Stück.

Es sei vor allem auffällig, dass das Modell auch im Vergleich mit anderen Elektrofahrzeugen deutlich hinterherhinke. Von Audis Elektro-SUV E-tron wurden von Anfang Mai 2019 bis Ende April dieses Jahres rund 4500 Fahrzeuge neu zugelassen. Und auch BMW schaffte im selben Zeitraum mit dem Kleinwagen i3 rund 8300 Einheiten, Tesla mit seiner Mittelklasse Model 3 sogar 8700. Daimler erklärte auf Nachfrage des „Handelsblattes“, dass die aktuellen Zulassungszahlen kein Indikator dafür seien, um Rückschlüsse auf die Endkundennachfrage zu ziehen.