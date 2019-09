Dieser rote Stuhl, wie es ihn am XXXLutz-Standort Würzburg gibt, fehlt bisher in Posthausen. Die kommenden Jahre werden für die Möbelbranche laut Prognose schwieriger sein. (XXXLutz)

In Posthausen ist an diesem Donnerstag erst mal Feiern angesagt. Da eröffnet nach fünf Monaten Umbau bei laufendem Betrieb das Möbelhaus XXXLutz Dodenhof. Einen einstelligen Millionenbetrag hat die Kette in diesen und den anderen Dodenhof-Standort in Kaltenkirchen bei Hamburg investiert. Sie gehört zu den Großen der Möbelbranche und hat bundesweit 48 Einrichtungshäuser. Doch Dodenhof ist an den beiden Standorten immer noch zu jeweils 25 Prozent beteiligt. Für das alteingesessene Familienunternehmen handelt es sich um eine strategische Partnerschaft. Denn ohne einen starken Partner im Rücken sei es in der Zukunft schwierig, zu wachsen.

Doch das soll nicht alles gewesen sein für Bremen. Denn die Lutz-Unternehmenstochter Mömax plant weiterhin mit einem Standort in der Hansestadt. So sagte Mömax-Sprecher Jens Mieke: „Wir wollen weiterhin auf dem ehemaligen Max-Bahr-Gelände in Bremen einen Mömax errichten. Es gibt allerdings noch keinen Termin.“ Dabei geht es um den ehemaligen Baumarkt in Habenhausen. Den Plan gibt es allerdings schon seit 2016. Vor einem Jahr hieß es, dass es auch Klagen von Anwohnern gebe. Seitdem die Halle leer ist, wird sie immer wieder als Lager für Autoteile von Daimler-Zulieferern genutzt. Auch die Nähe zum Poco-Möbelhaus ändert nichts an dem Plan, irgendwann in Bremen noch zu eröffnen. Denn Poco wiederum gehört seit Ende 2018 auch zu XXXLutz.

„Die Großen werden weiter verdrängen“

Das zeigt, wie sich die Branche immer mehr auf immer weniger verteilt. So sagt Uwe Krüger, Experte vom Institut für Handelsforschung in Köln (IFH): „Es wird in der Möbelbranche zu weiteren Konzentrationen kommen. Denn die Großen werden weiter verdrängen.“ Dabei hat er auch die aktuelle wirtschaftliche Situation im Blick: „Wenn es bei der Konjunktur jetzt nicht nur eine Delle gibt, sondern es zu einer stärkeren Störung kommt und das den Arbeitsmarkt beeinträchtigt, dann kommt das im Bewusstsein der privaten Verbraucher an. Als erstes werden die dann ihre Möbelausgaben einschränken. Das wird die Branche spüren.“

Und noch einen Grund nennt Krüger, warum der Kauf einer Küche in den kommenden Jahren vielleicht nicht mehr so üppig ausfallen wird: „Die Baukonjunktur ist ganz oben, die Grundstückspreise und die Baukosten gehen nach oben. Da hat der private Nutzer ja nur wenige Möglichkeiten, einzusparen. Da kann er dann nur bei der Einrichtung sparen.“ Unter diesen Aspekten werde mancher in den kommenden Jahren auf der Strecke bleiben.

So lag laut IFH bundesweit der Umsatz im Bereich Möbelmarkt, Leuchten, Haus- und Heimtextilien 2018 bei mehr als 50 Milliarden Euro. Das waren 1,8 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Damit gerät der Markt nach Angaben des Forschungsinstituts in schwieriges Fahrwasser. Der Bedarf der Verbraucher sei auch mittelfristig gedeckt. Von nun an gehe es abwärts. „Würde es den Hyperwettbewerb und die dauernden Preiskämpfe nicht geben, dann wäre das Marktvolumen wohl auch etwas höher“, sagt Uwe Krüger. Er vergleicht die Situation ein wenig mit den Lebensmitteldiscountern: „Da gibt keiner auf trotz des Drucks auf die Preise, und alle warten, bis einer umfällt. Und wenn keiner umfällt, wird um jeden Meter gekämpft.“

Für Mittelständler wird es nicht einfacher

Direkt oder indirekt sind die Großen der Branche in Bremen und umzu vertreten. Marktführer ist Ikea mit einem Umsatz im Geschäftsjahr 2018 von mehr als fünf Milliarden Euro. Dahinter kommt XXXLutz mit einem Umsatz von mehr als vier Milliarden Euro, zu denen seit 2015 auch Zurbrüggen gehört. Unter den Top 5 ist auch noch die Tessner-­Gruppe zu finden, zu denen Möbel Schulenburg und Möbel Roller gehört. Bei einer solchen Konzentration wird es für die Mittelständler in der Branche nicht einfacher. Zu ihnen gehört seit Jahrzehnten zuverlässig das Bremer Unternehmen Flamme, dessen Bremer Stammhaus zum Viertel gehört wie der Roland auf den Marktplatz. Doch Anfang des Jahres musste Flamme seine Standorte in Köln und Erkrath nahe Düsseldorf nach mehr als 40 Jahren schließen. Vor Ort löste das Bedauern aus, weil die Rheinländer die Häuser so wahrgenommen hatten, als seien es Unternehmen aus der Region gewesen.

Für Dodenhof ist die Partnerschaft mit XXXLutz nicht die erste gewesen. Zuvor kam es im Technikbereich schon zu einer Kooperation mit der Expert-Gruppe. Und im Lebensmittelbereich, der jetzt modernisiert werden soll, gibt es seit Jahren eine Zusammenarbeit mit der Dohle-Handelsgruppe, die mit ihrer Kette „Hit“ in den nördlichen Bundesländern eher selten vertreten ist. Im Modebereich von Dodenhof sei für den stationären Handel keine Partnerschaft geplant, wie Sprecherin Michaela Strube sagte: „Da gibt es im Internet Kooperationen mit bestehenden Online-Händlern.“

Dodenhof selbst hat zwar einen eigenen Online-Shop mit mehr als 15 000 Artikeln, aber hier gehe es darum, im Internet die Reichweite zu erhöhen, wie Strube erläutert. Und dabei geht es für Dodenhof darum, neben dem Stammpublikum neue junge Zielgruppen für sich zu erschließen. XXXLutz wiederum hat für den stationären Handel in Posthausen und Kaltenkirchen bewusst den Namen Dodenhof beibehalten, wie Sprecher Volker Michels erläuterte: „Dies führt zu einer höheren Kundenattraktivität und Frequenz am Standort.“ Dem Platzhirsch der Möbelbranche sei der Bekanntheitsgrad in der Region schon bewusst. Und ein typisches Accessoire fehlt bisher vor dem Eingang: der überdimensionierte rote Stuhl, wie es ihn an anderen Standorten gibt. Laut Michels gibt es da aktuell keine Planungen, wo der hinkommen wird.

Und die Prognosen vom IFH zeigen, dass es beim Weg durch das nächste Konjunkturtief in der Branche ein Stühlerücken geben wird: Dabei werden einige auf der Strecke bleiben oder von anderen geschluckt werden.