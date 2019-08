Der insolvente Windanlagenhersteller Senvion steht offenbar vor dem endgültigen Aus. (Stefan Lakeband)

Der insolvente Windanlagenhersteller Senvion steht offenbar vor dem endgültigen Aus. Wie die Nordsee-Zeitung berichtet, sollen die rund 1800 Beschäftigten am Mittwoch über die Einstellung des Betriebes informiert werden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, auch der Anwalt, der das Insolvenzverfahren betreut, wollte sich gegenüber der Nordsee-Zeitung nicht äußern.

Aus dem Unternehmensumfeld will das Blatt klare Hinweise erhalten haben, dass den Belegschaften am Unternehmenssitz in Hamburg, im Werk Bremerhaven und dem Entwicklungszentrum in Osterrönfeld bei Rendsburg keine guten Nachrichten verkündet werden.

Zuletzt war über einen Verkauf von Senvion spekuliert worden, das Unternehmen hatte sich bei der Suche nach einem Investor Aufschub erbeten. So konnten zwar die Gehälter für August gezahlt werden – doch die Verhandlungen hätten noch nicht zu einem Abschluss geführt.

Die Zahl der Jobs im Werk Bremerhaven gibt die IG Metall mit etwa 300 an. Dort baut Senvion gerade die restlichen Gondeln für den Windpark Borkum Trianel II. Arbeit soll es noch bis Ende Oktober geben. Das scheint nun nicht mehr sicher.

Senvion hatte im April Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Es erhielt von seinen Gläubigern einen Kredit über 100 Millionen Euro, um die Geschäfte fortführen zu können. Die Konjunktur ist derzeit für die gesamte Windkraftbranche schwierig. In Deutschland sind im ersten Halbjahr 2019 kaum neue Anlagen an Land gebaut worden.