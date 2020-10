Seit September 2019 hat Appelrath-Cüpper eine Filiale in der Bremer Obernstraße. (Christina Kuhaupt)

Das angeschlagene Modehaus Appelrath-Cüpper will die Insolvenz in Eigenverwaltung Ende des Jahres beenden. Diese Woche habe die Gläubigerversammlung der Erstellung und Vorlage eines Insolvenzplanes zugestimmt. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zudem gab Appelrath-Cüpper bekannt, alle 16 Standorte erhalten zu wollen und zog eine positive Zwischenbilanz der Insolvenz.

Wie das Unternehmen mitteilt, habe man wieder eine konstante Frequenz an Kunden. Auch die Verhandlungen mit den Vermietern über die Standorte seien weitestgehend positiv gewesen. „Die Vermieter haben erkannt, dass der Markt und der stationäre Einzelhandel sich nicht mehr in der gleichen Situation befinden wie zuvor”, sagte Finanzchef Heinrich Ollendiek. Geschäftsführer Lothar Schäfer ergänzte, man habe eine große Solidarität erfahren – nicht nur von Immobilienbesitzern, sondern auch von Lieferanten und Kunden.

Zugeständnisse von Vermietern

Ende September hatte das Unternehmen bereits bekanntgegeben, die Filiale in Bremen erhalten zu wollen. Der Vermieter der Immobilie in der Obernstraße sei verständnisvoll gewesen und dem Haus mit einer reduzierten Miete entgegengekommen. Die Prognose für den Bremer Standort sehe aktuell mindestens bis Ende 2022 sehr positiv aus, hieß es vor wenigen Wochen.

Dass das 1882 gegründete Unternehmen überhaupt in Schieflage geraten ist, sei der Corona-Krise geschuldet. Nicht nur das Kölner Modehaus, auch viele andere Einzelhändler stehen derzeit wegen der Pandemie unter großem Druck – gerade der Textileinzelhandel. Bei Appelrath-Cüpper führte das zu einem Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Kölner Amtsgericht.

Insgesamt verkauft Appelrath-Cüpper in 16 Geschäften hochwertige Damenmode. Zuletzt kam das Unternehmen mit gut 1000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von rund 110 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren kamen Standorte in Dresden, Braunschweig und Fulda dazu. Die Bremer Filiale ist recht neu und nach einer umfangreichen Modernisierung des Gebäudes und der Fassade im September 2019 eröffnet worden.