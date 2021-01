Bremen. Die ostfriesische Bünting-Gruppe, zu denen die Ketten Famila und Combi gehören, haben Interesse an 13 Real-Märkten. Deer Bünting-Vorstandsvorsitzende Markus Buntz sagte der „Lebensmittelzeitung“: „Wir beschäftigen uns mit den Real-Märkten in unserem Vertriebsgebiet, bei denen der Standort Sinn ergeben würde.“ Bünting selbst ist mit seinen Famila- und Combi-Märkten in Norddeutschland vertreten. Entsprechend habe die Handelskette lediglich Real-Märkte im Nordwesten im Blick. Inwiefern dazu auch Real-Märkte in Bremen und umzu gehören, sagte Buntz nicht.

Erst am Vortag wurde bekannt, das zehn weitere Real-Märkte geschlossen werden, darunter die in Cuxhaven. Weitere Schließungen seien nicht ausgeschlossen bei Märkten ohne Übernahme-Interesse. Bereits im Dezember hatte das Bundeskartellamt mitgeteilt, dass Kaufland bis zu 92 Real-Märkte übernehmen kann. Einer davon ist der Real Bremerhaven, der bis Mai in Kaufland umgewandelt wird. Die Supermarktkette Globus bekam die Freigabe für den Erwerb von 24 Real-Standorten. Auch Edeka ist am Erwerb von bis zu 72 Real-Filialen interessiert. Eine Entscheidung dazu will das Bundeskartellamt voraussichtlich am 22. Februar bekannt geben. Dann sollte auch klar sein, was aus den Bremer Real-Märkten in der Vahr und im Einkaufspark Duckwitzstraße wird sowie in Ritterhude-Ihlpohl und in Stuhr. Aus dem Real-Markt beim Roland-Center ist längst Rewe geworden und Real im Weserpark wurde zu einem Edeka-Center.