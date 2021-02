"Jedem Kunden ist etwas anderes wichtig." Gerrit Egbers (links) und Philipp Rasche glauben, mit ihrer Handwerker-Plattform Uniqwork die richtige Lösung für die Suche nach einem Angebot gefunden zu haben. (Frank Thomas Koch)

Los ging alles mit einer ganz einfachen Frage. Ob er ihm einen Maler empfehlen könne, wollte ein Freund von Philipp Rasche wissen. Der Freund hatte gerade eine neue Wohnung in Bremen bezogen, und nun mussten Decken, Wände und Fenster gestrichen werden. Rasches erste Reaktion: ein Blick ins Internet auf die einschlägigen Seiten mit Hinweisen zu Handwerksbetrieben in der Nähe. Sein zweiter Gedanke: Und nun? Woher weiß ich denn, welcher Maler am besten zum Anliegen meines Kumpels passt?

Philipp Rasche ist im Kreis Diepholz groß geworden, auf dem Land, dort, wo jeder jeden kennt. „Wenn mein Kumpel dorthin gezogen wäre, hätte ich ihm einen sicheren Tipp für einen Malerbetrieb geben können“, sagt Rasche. Aber wie sollte er in einer Großstadt wie Bremen eine seriöse Einschätzung abgeben? „Da entstand die Idee“, sagt Rasche. Die Idee für eine Plattform im Internet, die keine Fragen offenlässt. Ein digitaler Marktplatz, der Betriebe und Kunden in Bremen und in einem Umkreis von 70 Kilometern um Bremen herum vertrauensvoll, bequem und transparent zusammenbringen soll.

Uniqwork, so der Name der Plattform, ist an diesem Wochenende online gegangen. Das Bremer Start-up hat sich viel vorgenommen. Es tritt gegen etablierte Konkurrenz an. MyHammer, Blauarbeit, Handwerker123 – es gibt Wettbewerber, die seit Jahren am Markt sind. Aber Rasche und sein Kompagnon Gerrit Egbers lassen sich davon nicht einschüchtern. Sie sind überzeugt: „Wir liefern den Kunden und Betrieben einen Mehrwert.“

Genauere Bewertung gewünscht

Beispiel Bewertung. Bei Uniqwork werden die Kunden nach Ausführung des Auftrages um eine detaillierte Beurteilung gebeten: Wie waren der Service und die Beratung? Stimmte das Preis-Leistungs-Verhältnis? Wie lief die Kommunikation mit dem Unternehmen? Wurde der vereinbarte Termin eingehalten? Überzeugt die Qualität der ausgeführten Arbeit? „Wir glauben, dass es mit einer einfachen Sterne-Bewertung nicht getan ist“, sagt Rasche, „denn für jeden Kunden ist etwas anderes wichtig.“ Er habe das an seinem Kumpel gemerkt, der ihn nach einem Maler gefragt hatte. „Für ihn als Student war wichtig, dass es schnell ging und dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte. Für andere Kunden ist dagegen die Beratung wichtiger, weil sie vielleicht einen exklusiven Wunsch haben und es ruhig etwas teurer werden darf.“

Beispiel Auftragsvergabe. „Da entstehen die meisten Fragen“, sagt Rasche. Er setzt sich an den Rechner und spielt einen Auftrag durch. Gesucht wird ein Zimmerer. Es sollen Dachfenster eingesetzt werden. Jetzt setzt Rasche Häkchen am Bildschirm. Zur Art des Gebäudes: Altbau? Neubau? Wohnung? Zur Fensterart: Panorama? Dreieck? Schwungfenster? Kniestockfenster? Zur Größe: Standardmaß oder Sondermaß? Zur Art des Daches: Flach-, Pult-, Sattel- oder Walmdach? Drei, vier weitere Kategorien folgen, ganz zuletzt der Zeitraum für den Auftrag.

260 Betriebe haben zugesagt

Knapp zwei Minuten dauert das Ausfüllen des Formulars. Alles wichtige Fragen, ist Rasche überzeugt. „Die Zeit zum Ausfüllen ist gut investierte Zeit“, sagt er. Rasche selbst hat das als Kunde nämlich auch schon anders kennengelernt: Der Betrieb schreibt eine Mail, weil er eine Nachfrage hat. Der Kunde antwortet und stellt bei der Gelegenheit die nächste Frage. So wechseln sich unzählige Mails hin und her ab. „Das können wir uns auf unserer Plattform ersparen“, sagt Rasche. Hinter Rasche und seinem Geschäftspartner Gerrit Egbers liegen anstrengende Monate der Telefonakquise. Nicht immer war es leicht, die Betriebe vom Sinn der Plattform zu überzeugen. Die Bücher sind voll, Kunden müssen sich schon jetzt auf Wartezeiten einstellen, weil viele Aufträge so schnell gar nicht abgearbeitet werden können. Dennoch: 260 Unternehmen haben ihr Mitwirken bisher zugesagt.

Die Betriebe können die Aufträge filtern und auf einen Klick erkennen, ob der Auftrag zeitlich in den Kalender und vom Umfang her ins Profil passt. Bodenleger, Dachdecker, Elektrotechniker, Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbauer, Maler, Installateure, Tischler und Zimmerer. Sie haben ihr Profil mit Logo, Unternehmensbeschreibung, der entsprechenden Website und den Kontaktmöglichkeiten bei Uniqwork eingestellt – beziehungsweise sollen es bis Mitte Februar getan haben. Für die nächste Zeit ist das Angebot kostenlos. Irgendwann einmal, wenn die Plattform etabliert ist, sollen die teilnehmenden Handwerksbetriebe eine Monatspauschale an Uniqwork zahlen. Nutzer sollen die ganze Zeit nichts zahlen.

Apropos Nutzer, noch bevor Rasche die Plattform freigeschaltet hat, hatten sich die ersten 200 Kunden auf einer Warteliste registriert. Rasche hatte Freunde, Bekannte und Bekannte von Bekannten einfach angeschrieben. Der Gründer ist da sehr direkt und ziemlich umtriebig. Er baut nicht zum ersten Mal etwas auf. Er hat einem Freund geholfen, im Bremer Umland ein Autohaus für edle Sportwagen und schicke Oldtimer an den Start zu bringen. Er war beruflich schon in Südafrika unterwegs und hat für ein Start-up in Kuala Lumpur gearbeitet.

Seine Festanstellung als Ingenieur bei Daimler hat Philipp Rasche vor ein paar Monaten auf eigenen Wunsch aufgegeben. „Ich will mich selbst verwirklichen“, sagt er, „das ist mein Ding.“ Uniqwork soll nur der Anfang sein.