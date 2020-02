Wenn es nicht gelinge, die Klimakrise global zu lösen, sei die einzige rationale Alternative, in höhere Deiche zu investieren, sagt Gabriel Felbermayr, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Denn dann wären die Folgen des Klimawandels unvermeidbar. (Roberto Pfeil)

Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Was muss die Politik tun? Und was sind die Geschäftsmodelle von morgen? Beim Neujahrsempfang des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) in Bremen ging es am Donnerstag um die großen Fragen – und mögliche Antworten. Die lieferten HWWI-Direktor Henning Vöpel, Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, der Bremer Ökonom Rudolf Hickel und Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Große Herausforderungen, darin waren sich alle einig. Nur wie sie sich lösen lassen, darin gab es unterschiedliche Ansichten.

„Fossiles Kapital ist in fast allen Bilanzen“, sagte Kemfert und meint damit auch Geschäftsmodelle, die künftig nicht mehr funktionierten. Der Bau von Verbrennungsmotoren etwa. Unternehmen sollten stattdessen in Zukunftsmärkte investieren, sagt sie. Kemfert sieht allerdings auch ein politisches Problem. „Es ist das große Drama der Bundesregierung, dass sie nur aus-, aber nicht einsteigt“ – etwa würden Atom- und Kohlekraftwerke abgeschaltet, gleichzeitig werde aber nicht weiter in erneuerbare Energien wie beispielsweise Strom aus Wind investiert. „Hier werden sehenden Auges die Rahmenbedingungen verschlechtert.“

Klimakrise nur global lösen

Felbermayr stimmte ihr zu: Eine sinnvolle Klimapolitik könne nur global funktionieren. „Öl und Gas sind aber noch zu günstig“, sagt er. Deswegen gebe es noch genug Akteure, die auf diese Rohstoffe setzten. „Wir müssen aber fossile Brennstoffe ökonomisch überflüssig machen.“ Wenn es nicht gelinge, die Klimakrise global zu lösen, sei die einzige rationale Alternative, in höhere Deiche zu investieren.

Die Politik müsse aber nicht nur in neue Technologien investieren, machte Vöpel deutlich, sondern auch in die Grundlagen. „Strukturwandel ist das wichtigste Thema.“ Man müsse nun für die künftigen Generationen investieren und klar machen, dass Geschäftsmodelle, die den Klimawandel und die Digitalisierung ignorierten, in Zukunft weniger wert seien. Der Strukturwandel müsse auch in den Köpfen stattfinden. Dem pflichtete Hickel bei: Auch er sehe einen enormen Investitions- und Sanierungsbedarf. Ein gutes Beispiel, was bei ausbleibender Sanierungsbereitschaft passiere, sei etwa die Lesumbrücke.