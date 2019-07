Nach zehn Jahren als Intendant von Radio Bremen zieht es Jan Metzger zurück in seine hessische Heimat. (Radio Bremen/Bahlo)

Bremen. Eigentlich hätte der Abschiedsempfang von Radio-Bremen-Intendant Jan Metzger Dienstagabend im Funkhaus bereits eine Staffelübergabe sein können. Denn seine Nachfolgerin Yvette Gerner, die das Amt zum 1. August antreten wird, war auch unter den knapp 100 Gästen – ebenso wie Senatoren, Bürgerschaftsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete und NDR-Intendant Lutz Marmor. Metzger hob in seiner Abschiedsrede die enge Bindung der Menschen zu Radio Bremen hervor: „Beim Tag der offenen Tür kamen die Bürger mit der Haltung ins Funkhaus: 'wir wollen uns unseren Sender anschauen'.“ Eine so enge Bindung gibt es laut Metzger sonst in keinem anderen Bundesland.

Dann dankte Metzger den Mitarbeitern und den Gremien. Man sei immer fair und respektvoll miteinander umgegangen. Für die Zukunft mahnte der 63-Jährige an, dass der Sender stärker denn je „den Schutz der Medienpolitik brauche“. Der scheidende Bremer Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hob in seiner Rede hervor, wie Radio Bremen mit seinem Angebot vielschichtig zur Demokratie beitrage. Als Verdienst von Metzger erwähnte Sieling die Neuverhandlung des ARD-Finanzausgleichs, die Radio Bremen ab 2015 mehr Geld bescherte. Und wenn es um die Verteidigung der Selbstständigkeit gehe, seien das Land Bremen und Radio Bremen immer wie siamesische Zwillinge. Sieling scherzte außerdem, ob da investigativer Journalismus am Werk gewesen sei, weil der Abschiedsempfang von Metzger fast auf den Tag genau mit Sielings Abschiedserklärung zusammen gefallen sei.

Laut dem Rundfunkratsvorsitzenden Klaus Sondergeld ist Metzger ein Glücksfall für Radio Bremen gewesen. Gerade zu Beginn seiner zehnjährigen Amtszeit habe er als Intendant die Nerven behalten, als Radio Bremen in finanzieller Bedrängnis war: „Diese Ruhe strahlte auch auf andere ab.“ In seine Amtszeit fiel die Erweiterung der digitalen Angebote, auch der für die junge Zielgruppe wie Bremen Next, sowie die Neuaufstellung von Buten un Binnen. Die führte 2017 allerdings zu einer Klage mehrerer Zeitungsverlage, denen das Internetangebot zu „presseähnlich“ war.

Von einigen Gästen im Publikum war zu hören, dass sie sich von Metzger, der in den zehn Jahren seiner hessischen Heimat treu blieb, im Rückblick mehr Präsenz in Bremen gewünscht hätten. Da setzte seine Nachfolgerin Yvette Gerner in ihrer kurzen Rede gleich ein Signal: „Als Neubremerin bin ich dankbar über jeden guten Tipp für Wochenendunternehmungen für meine Familie und mich.“ Was Metzger in Zukunft machen wird, ließ er offen. Er will sich erst mal eine Auszeit gönnen.