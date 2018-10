Anstoß für den Roboter: Das DFKI forscht im Bereich Künstliche Intelligenz. In Bremen werden diese Fußballspieler entwickelt – sehr erfolgreich. Die Wissenschaftler konnten mit dem Projekt bereits mehrere Titel einholen. ("B-Human / Universität Bremen / DFKI GmbH)

Berlin/Saarbrücken/Bremen. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) bekommt eine neue Chefin: Jana Koehler wird den Vorsitz der DFKI-Geschäftsführung zum 1. Februar übernehmen. Das wurde am Mittwoch im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des DFKI im Projektbüro in Berlin mitgeteilt. Koehler tritt die Nachfolge von Wolfgang Wahlster an, der den Vorsitz 20 Jahre lang ausübte. Jana Koehler ist Professorin für Informatik an der Hochschule Luzern in der Schweiz. Methoden der künstlichen Intelligenz und das Thema Geschäftsprozessmanagement sind dort ihre Schwerpunkte in Lehre und Forschung.

Das DFKI – das weltweit größte Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (KI) – hat insgesamt mit dem Hauptsitz in Saarbrücken vier Hauptstandorte in Deutschland darunter einen in Bremen. Das DFKI wurde 1988 als gemeinnützige Pu­b­lic-pri­vate-Part­ner­ship gegründet. In achtzehn Forschungsbereichen werden ausgehend von anwendungsorientierter Grundlagenforschung Produktfunktionen, Prototypen und patentfähige Lösungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie entwickelt. Die Finanzierung erfolgt über Zuwendungen öffentlicher Fördermittelgeber wie der Europäischen Union, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Derzeit arbeiten etwa 550 hoch qualifizierte Wissenschaftler, Verwaltungsangestellte und mehr als 430 studentische Mitarbeiter aus mehr als 60 Nationen an rund 240 Forschungsprojekten.