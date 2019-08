Warnstreik bei Jacobs Douwe Egberts: Nach Angaben der Gewerkschaft NGG beteiligten sich rund 100 der etwa 400 Mitarbeiter an der Aktion vor dem Produktionsstandort in Hemelingen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Ungeachtet eines Streikaufrufs der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) erwartet der Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts (JDE) nach eigenen Angaben eine Einigung im derzeitigen Tarifstreit. Das Unternehmen sei „trotz dieser Entscheidung der NGG davon überzeugt, dass wir in den vor uns liegenden Gesprächen gemeinsam eine faire und gute Tariflösung für die Zukunft finden werden“, teilte das JDE auf Nachfrage des WESER-KURIER mit.

Am Mittwochmorgen hatten sich nach Angaben der Gewerkschaft sich 100 der etwa 400 Mitarbeiter an einem Warnstreik beteiligt. Im Anschluss daran fand die nächste Verhandlungsrunde statt. Der Entgelttarifvertrag für die tariflichen Mitarbeiter am Produktionsstandort Hemelingen war zum 30. Juni ausgelaufen. Ziel sei der Abschluss eines neuen Tarifvertrages, betonte JDE. Dafür befinde man sich „in konstruktiven Tarifgesprächen mit der Gewerkschaft NGG“.

Und das habe sich auch am Mittwoch fortgesetzt, sagte der Bremer NGG-Geschäftsführer Dieter Nickel dieser Zeitung. „Es gibt Ideen für eine Lösung, wir sind aber nicht fertig geworden.“ Die nächste Verhandlungsrunde findet am Montag, 12. August, statt. „Bis dahin wird es auch keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen geben.“

Das bisherige Arbeitgeberangebot ist aus Sicht der Gewerkschaft nicht verhandlungsfähig gewesen. JDE hatte laut NGG bei der ersten Verhandlungsrunde Anfang Juli eine Erhöhung der Entgelte um 70 Euro für 18 Monate bis Ende 2020 und um weitere 1,5 Prozent ab 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 angeboten. Umgerechnet auf zwölf Monate entspräche dies einer Erhöhung um 1,4 Prozent – das sei unterhalb der Inflationsrate. Die Gewerkschaft NGG fordert 200 Euro mehr bei einer Laufzeit von zwölf Monanten, was einer Erhöhung von etwa 5,5 Prozent entspricht. „Die Beschäftigten ermöglichen einen Produktionsrekord, erarbeiten an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr die Gewinne und wollen ihren verdienten Teil des Kuchens abbekommen“, sagte Nickel. „Die Beschäftigten zeigen seit vielen Jahren, dass sie für den Betrieb einstehen. Nun ist der Arbeitgeber gefragt, das auch entsprechend zu würdigen.“

Neben dem Hemelinger Standort gehören zum JDE-Konzern die Zentrale in Bremen in der Langemarckstraße sowie die Produktionsstätten in Elmshorn und Berlin. JDE gehört zum Großteil einer Holding der Unternehmerfamilie Reimann, die laut NGG mit einem Vermögen von 30 Milliarden Euro zu den reichsten Familien in Deutschland gehört. Außerdem ist der Lebensmittelhersteller Mondelez noch mit 26,36 Prozent an JDE beteiligt.

Für den Standort Berlin war Ende Juni bereits ein Tarifabschluss vereinbart worden. Dieser sieht Erhöhungen von 3,5 Prozent in der ersten und weiteren 2,9 Prozent in der zweiten Stufe bei einer Gesamtlaufzeit von 26 Monaten vor. Könnte dieser Abschluss auch für das Bremer Produktionswerk die Lösung sein und wäre die NGG damit zufrieden? Dazu sagte Nickel: „Über einen solchen Vorschlag der Arbeitgeberseite würden wir ernsthaft nachdenken.“