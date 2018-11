Mehrzweck-Schiffe wie die "Zea Bremen" der Zech-Reederei Zeaborn fahren für Zeamarine, die im Mai von Zeaborn und der US-Reederei Intermarine gegründet wurde. (zeaborn)

Herr Meyer, werden Sie manchmal von anderen Reedern kritisch oder neidisch beäugt?

Ove Meyer: Ganz offen, das müssen Sie unsere Mitbewerber fragen.

Wie immer im Leben wird es so sein, dass unsere Aktivitäten von den Marktteilnehmern unterschiedlich wahrgenommen werden. Im Tagesgeschäft stehen wir teilweise auch in einem sehr harten Wettbewerb. Allerdings denke ich nicht, dass es großartige Missstimmungen gibt, da wir mit den meisten Unternehmen ein eher freundschaftliches Verhältnis pflegen.

Ich denke, es steht außer Frage, dass die allgemeinen Rahmenbedingungen unser Wachstum eher begünstigt haben und auch noch immer begünstigen. Der durch die Krise hervorgerufene Druck zu konsolidieren, ist ein Treiber, aber nicht der einzige Faktor. Die Rahmenbedingungen und die Anforderungen an ein Schifffahrtsunternehmen, sei es im technischen oder kommerziellen Bereich, haben sich in den vergangenen Jahren signifikant geändert. Speziell im ehemals durch das KG-Umfeld geprägten deutschen Markt. Die heutigen und zukünftigen Eigentümer von Schiffen sind keine klassischen Anleger der Alten Welt; es sind Investoren mit institutioneller Prägung. Investoren die über erhebliches Wissen, klare Risikoeinschätzungen und entsprechende Transparenzanforderungen verfügen, die für viele technische und auch kommerzielle Manager schlicht schwer oder nicht zu erfüllen sind.

Geschäftsführer Ove Meyer. (zeaborn)

Als Herr Zech, Herr Többe und ich Zeaborn vor etwas über fünf Jahren ins Leben gerufen haben, war der Ansatz definitiv der eines antizyklischen Investments. Jede Krise, unabhängig von ihrem Sektor birgt Chancen und Potenziale. Das können schlichte Potenziale für Wertaufholungen in den Assets, sprich Schiffen, sein oder auch erhebliche Werthebel in Gesellschaften, die durch die Anpassung von Strukturen, Effizienzsteigerungen oder durch Skaleneffekt zu realisieren sind.

Die Bankenlandschaft, ob in Deutschland oder international, unterliegt heute deutlich strikteren Regularien und Kontrollauflagen als noch vor zehn Jahren. Dieses sind neben Eigenkapitalanforderungen vor allem Anforderungen an Transparenz und Leistungsfähigkeit der zu finanzierenden Unternehmen. Anforderungen, denen wir uns stellen können, da wir die entsprechenden Voraussetzungen mit Herrn Zech und der Unterstützung sowie den Erfahrungen aus der Zech-Gruppe bereits mit Gründung von Zeaborn geschaffen haben und über die vergangenen Jahre weiterentwickeln konnten.

Natürlich unterhalten wir auf unterschiedlichen Ebenen multiple Geschäftsbeziehungen zu Investoren. Im Wesentlichen sind es institutionelle oder semi-institutionelle Investoren, die wir bei der Entwicklung von Projekten oder Schiffskäufen unterstützen oder deren Schiffe wir technisch und kommerziell betreuen. Hinsichtlich Zeaborn und unserer Tochtergesellschaften haben wir diese Thematik bisher hintenangestellt.

Ich weiß nicht, ob es so etwas wirklich gibt. Wenn, ist es sicherlich ein Stück weit unsere Grund-Philosophie, sei es bei Projekten, Schiffskäufen oder Unternehmensübernahmen die Frage "Ob es sich rechnet“ ein wenig kritischer zu stellen, geschuldet. Was ich aber weiß, ist, dass alles, was wir bisher erreicht haben und hoffentlich noch erreichen werden, der Verdienst unser Mitarbeiter ist. Das gilt sowohl für die erste Stunde, als wir mit nur wenigen Leuten und der Unterstützung von Herrn Zech angefangen haben, uns unseren Weg und unsere Daseinsberechtigung zu erkämpfen, genauso wie heute. Unser Geschäft ist neben Digitalisierung, Strukturen und Finanzen vor allem ein Geschäft von Menschen. Grundlage sind unsere Mitarbeiter, deren Wissen und deren Netzwerke sowie der Grundgedanke, als Team Lösungen für unsere Kunden und auch Unternehmen zu schaffen. Jeden Tag.

Ich befürchte, die Antwort auf diese Frage würde den Rahmen des Interviews bei Weitem sprengen. Aber so viel in Kürze: In einzelnen Segmenten gibt es derzeit eine Stabilisierung, daraus ein Ende der Krise abzuleiten, halte ich aber für falsch. Die gesamte Branche hat sich – und nicht erst seit heute – einer neuen Realität zu stellen. In den kommenden Jahren wird es weiterhin – auch bei Stabilisierung der Frachtraten - erhebliche Herausforderungen geben, denen sich nicht alle Unternehmen stellen können.

Ganz offen, ich denke nicht, dass es mir zusteht, einem anderen Unternehmer einen Rat zu geben. Wenn Reeder eines sind, dann echte Unternehmer. Unternehmer, die ihr eigenes Geschäft über Jahre oder Generationen aufgebaut und geführt haben. Die Herausforderungen, vor denen die Branche steht, sind für alle gleich. Und ob wir es wollen oder nicht, wer weiter im Geschäft bleiben will, muss dem folgen, und manchmal lassen sich dabei Aufgaben besser partnerschaftlich im Schulterschluss als im Wettbewerb bewältigen.

Die Integration und auch der manchmal erforderliche Abbau von Personal sind mit Sicherheit und in jeder Hinsicht die schwerste Aufgabe. Es geht um Menschen, Strukturen und Kulturen. Es geht darum, unterschiedliche Welten zusammenzubringen und daraus eine neue zu formen, ohne das wichtigste Gut, das die Firmen haben, das Wissen und die Motivation der Mitarbeiter etwas Neues und Größeres zu schaffen, zu verlieren.

Auch wenn die Krise bereits einen massiven Schaden am Schifffahrtsstandort Deutschland hinterlassen hat: Deutschland und speziell die Küste sind nach wie vor eine der bedeutendsten Schifffahrtsregionen der Welt. Nichtsdestotrotz sehen wir schon einen deutlichen Trend aus Deutschland und auch aus Europa in Richtung Asien, der sich, wenn nicht entsprechend gegengesteuert wird, in den nächsten zehn Jahren verstärken wird.

Im Bereich des technischen Managements, abhängig vom Sektor, größer als 20 Schiffe bei Tankern oder Nischenschiffen, so auch Multipurpose, bei Bulk und Containern größer 150. Im kommerziellen Bereich der MPP, die wir betreiben, ist die Zielgröße nördlich der 100. Wobei es in diesem Sektor auch durchaus Nischen gibt, in denen entsprechend spezialisierte Spieler mit Flotten von zehn Schiffen leben können.

Unser Ziel ist primär nicht die Größe, unser Fokus liegt auf der Profitabilität und Nachhaltigkeit des Geschäfts.

Natürlich gab und gibt es die. Das Zusammenlegen von Unternehmen, das Schaffen von neuen und effizienteren Strukturen geht oft mit notwendigen Einschnitten einher. Und das heißt in unserem Geschäft nicht das Abschalten von irgendwelchen Maschinen. Man muss sich dessen bewusst sein, dass es um Menschen und auch Schicksale geht. Und egal, wie sehr man sich darum bemüht, damit offen und fair umzugehen, es hinterlässt im Inneren kein gutes Gefühl.

Zur Person

Ove Meyer

hat unter anderem für BBC Chartering gearbeitet. Der 45-Jährige gebürtige Bremer ist Festredner beim Nautischen Essen, zu dem sich am Freitag Vertreter der Hafenwirtschaft im Park Hotel treffen.

Zur Sache

Nautischer Verein zu Bremen

1905 wurde der Nautische Verein neu gegründet – erste Spuren einer nautischen Vereinigung gehen auf das Jahr 1869 zurück. Zum Ziel hat sich der Verein gesetzt, die Interessen der Kreise, die sich für die Belange der Seeschifffahrt, der Seefischerei, des Überseehandels interessieren, gegenüber anderen Wirtschaftsbereichen und der Politik angemessen zu vertreten.

