Bei jedem vierten Unternehmen im Land Bremen droht die Insolvenz. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Handelskammer Bremen hervor. (Swen Pförtner/DPA)

Je länger die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie laufen, desto bemerkbarer werden sie sich für die bremische Wirtschaft bemerkbar. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Handelskammer Bremen hervor, die an diesem Freitag veröffentlicht wurde. Die zweite Pandemiewelle mit dem erneuten Lockdown bringt demnach immer mehr Unternehmen in finanzielle Notlage: Bei jedem vierten Unternehmen droht die Insolvenz. Zudem kritisieren die Betriebe, dass Sofort- und Überbrückungshilfen nicht rechtzeitig ankommen und erhebliche Probleme bei der Beantragung bestehen.

Laut Umfrage sei die Finanzlage erst recht kritisch, wenn die Unternehmen

von einer staatlichen Schließungsanordnung betroffen seien. In 41 Prozent dieser Fälle droht demnach derzeit eine Insolvenz. Im Fall einer drohenden Insolvenz bleibe den Unternehmen häufig nur noch wenig Zeit. Rund ein Drittel dieser Unternehmen gibt in der Umfrage an, dass der Geschäftsbetrieb unter den derzeitigen Umständen nur noch wenige Wochen aufrechterhalten werden kann. In weiteren 46 Prozent der Fälle könnten die Unternehmen laut eigener Aussage ohne Verbesserung der Lage nur noch ein bis maximal drei Monate durchhalten.

Über die staatliche Unterstützung sind die Unternehmer zumeist unzufrieden, wobei das Kurzarbeitergeld bei der Befragung keine Rolle spielte. 78 Prozent stimmten der Aussage zu, dass häufig geänderten Regelungen die Planungssicherheit der Unternehmen verhindere. 73 Prozent waren außerdem der Ansicht, dass zu viele unverschuldet in Not geratene Unternehmen durchs Raster fallen. 69 Prozent der Befragten sind der Ansicht, 69 Prozent der Befragten kritisieren, dass die Auszahlung der Finanzhilfen alles andere als zügig erfolge.