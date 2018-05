Amazon-Chef und Raumfahrtpionier Jeff Bezos könnte im Oktober nach Bremen kommen. (dpa)

Jeff Bezos ist eine schillernde Figur: Der Amazon-Chef ist nicht nur Milliardär - er hat auch große Ambitionien in der Raumfahrt. Vor acht Jahren gründete er das private Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Nun deutet ein Bericht des Fachmediums "Space News" an, Bezos könnte Ende des Jahres nach Bremen kommen.

Anfang Oktober findet in Bremen der 69. International Astronautical Congress (IAC) statt. Der Bericht von "Space News" bezieht sich auf Äußerungen des kaufmännischen Leiters von Blue Origin, Ted McFarland, bei einer Veranstaltung in Sydney. Dort lud er in der vergangenen Woche Australien und seine neue Raumfahrtagentur dazu ein, einer Ankündigung beizuwohnen, die Jeff Bezos beim IAC in Bremen machen werde. "Wir werden zum Mond zurückkehren, und wir werden bleiben", sagte McFarland.

Diese Aussage könnte sich auf die Pläne eines "Mond-Dorfes" beziehen - eine Idee, die Bezos befürwortet. Bei einem Kongress am 25. Mai in Los Angeles sagte der Unternehmer, er befürworte die Rückkehr des Menschen zum Mond. Eine permanente Basis auf dem Mond sei essenziell für die langfristige Vision von Millionen Menschen, die im All leben und arbeiten. Er sei offen für eine Zusammenarbeit mit anderen Nationen, um eine Mondbasis aufzubauen. Allerdings habe Bezos eine bisherige konkrete Beteiligung von Blue Origin an Plänen zum "Moon Village" verneint, heißt es in dem Bericht weiter.