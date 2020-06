Der Umbau der Branche dürfe nicht bedeuten, Menschen in die Arbeitslosigkeit zu schicken, sagt Jörg Hofmann. (Julian Stratenschulte)

Herr Hofmann, sind Sie auch so begeistert vom neuen SPD-Kurs wie die Vorsitzenden?

Jörg Hofmann: Zur Sicherung des Wohlstands gehörte für die Sozialdemokratie immer auch ein Fokus auf Industrie und Industriearbeitsplätze. Da habe ich im Moment an einigen Punkten ernsthafte Zweifel, ob die SPD ein tragfähiges industriepolitisches Konzept hat. Aber das lässt mich als Sozialdemokraten nicht grundsätzlich an meiner Partei zweifeln.

Rufe wie „Keinen Cent für Verbrenner“ kommen nicht gut an bei denen, die sich heute ohnehin angesichts der Transformation der Branche Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. Diese Sorgen sind durch die Coronakrise noch größer geworden. Wenn wir die Menschen von der Notwendigkeit und Dringlichkeit des ökologischen Wandels überzeugen wollen, dann gilt es, Vertrauen zu schaffen und Konzepte vorzulegen, wie alle Beschäftigte mitgenommen werden. Beides fehlte.

Seit 2015 Vorsitzender der IG Metall: Jörg Hofmann (Sebastian Willnow)

Wir haben gerade in den letzten Wochen sehr intensiv das Gespräch gesucht, haben aber nicht in allen Fragen Übereinstimmung gefunden. Wir sind uns doch einig: Nur eine klimafreundliche, innovative Industrie kann und wird Beschäftigung sichern. Klimaschutz und Beschäftigung sind kein Widerspruch. Wer hier die Balance aus dem Augen verliert, der riskiert gesellschaftliche Spaltungen mit massiver Arbeitslosigkeit und sozialen Verwerfungen. Nicht nur in einzelnen Betrieben und Branchen, sondern in ganzen Regionen. Niemand kann ein Interesse daran haben, dass es zu massenhaften Entlassungen kommt.

Die Mitgliederzahlen waren die letzten Jahre stabil. Das Durchschnittsalter liegt bei 46 Jahren. Wir gewinnen nicht nur in klassischen Ausbildungsberufen Mitglieder, sondern auch unter Studierenden. So haben wir knapp 53 000 Studierende als Mitglied.

Das ist keine Rolle rückwärts. Die Notwendigkeit, die Wirtschaft zu dekarbonisieren, steht für die IG Metall außer Frage. Auch in der tiefen Rezession, in der wir uns befinden. Wir müssen Nachfrage stimulieren, sonst kommen wir aus der Rezession nicht raus. Und dies, ohne die klimapolitischen Ziele zu konterkarieren. Dabei spielen die Autoindustrie und vor allem die Zulieferer eine entscheidende Rolle. Noch immer hängen aber dort gut 90 Prozent der Arbeitsplätze vom Verbrennungsmotor ab. Wir haben klar gesagt: Wir halten nichts von einer pauschalen Kaufprämie. Wir wollten eine Kopplung an eine signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen und eine nennenswerte Eigenbeteiligung der Hersteller. Welchen Beitrag leistet denn jetzt die Mehrwertsteuersenkung für den Klimaschutz? Jetzt wird selbst der Verkauf von alten Gebrauchtwagen und SUV-Boliden gefördert, egal was aus dem Auspuff kommt.

Überhaupt nicht. Die IG Metall will den Umbau der Branche vorantreiben. Das heißt aber nicht, Teile der Branche einfach vom Netz zu nehmen und Menschen sehenden Auges in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Wenn das Konjunkturpaket, das viele gute und wichtige Punkte enthält, nicht in der Breite wirkt und da schaue ich nicht nur auf die Automobilindustrie, dann müssen wir im Herbst noch einmal darüber reden, ob wir nicht nachsteuern müssen.

Im Moment haben wir eine heftige Weltwirtschaftskrise, wie wir sie noch nie erlebt haben. Gerade bei den Zulieferern ist die Insolvenzgefahr stark gestiegen. Unsere jüngste Umfrage zeigt: Über 80.000 Beschäftigte in 270 Betrieben sind in hoher oder akuter Insolvenzgefahr. Rund 17 000 Beschäftigte sind jetzt schon von der Insolvenz ihres Betriebes betroffen. Und diese Zahlen steigen.

Diese generelle Einschätzung würde ich so nicht teilen. Klar ist aber: Die Hersteller haben viel, viel Reputation verspielt. Und sie haben im Vorfeld der Konjunkturdebatte auch nicht gerade eine gute Figur gemacht.

Herr Diess führt weiter den Konzern. Richtig ist, dass manche Äußerungen von Herrn Diess nicht glücklich waren, um es diplomatisch zu sagen.

Die Industrie muss einen Aufholprozess einleiten. Es gilt, die endlich in Gang gekommene Batteriezellenproduktion in Europa zu stärken, die Softwarekompetenz zu erhöhen. Unsere Zulieferindustrie liefert übrigens auch an ausländische Produzenten, auch an Tesla. Wir brauchen in jedem Fall jetzt eine europäisch koordinierte Konjunkturpolitik.

Es muss aber eine faire Konkurrenz sein. Das setzt voraus, dass Tesla in seinen Produktionsstätten in Europa Arbeitnehmerschutz, Sozialstandards, und andere Wettbewerbsfaktoren wie Umweltschutz erfüllt und nicht den Wettbewerb zulasten der dort Beschäftigten führt. Es stimmt aber: Die deutschen Hersteller sind nicht optimal unterwegs, was die Softwareentwicklung und die Systemintegration im Fahrzeug angeht. Da ist Tesla weiter.

Wenn wir über die Industriebranche reden, haben wir heute dort noch sechs Millionen Beschäftigte in Deutschland. Wir sehen

eine gewaltige Veränderung durch die Digitalisierung, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, und Roboter ersetzen bereits

den Menschen. Welche sind die Branchen,

die Ihnen hingegen richtig Hoffnung machen?

Nur zwei Beispiele: Die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung macht mich optimistisch. Sie wird etwa für die Stahlindustrie künftig eine wichtige Rolle spielen. Wenn ausreichend Wasserstoff vorhanden ist, kann auf Koks verzichtet und ohne CO2-Ausstoß Stahl produziert werden. Oder: Im Bereich der regenerativen Energieerzeugung gibt es derzeit große Beschäftigungsprobleme, vor allem durch die Regulation bei der Windenergie. Aber auch hier hat die deutsche Industrie alle Komponenten, um im globalen Wettbewerb ganz vorne dabei zu sein.

Das Gespräch führten Georg Ismar

und Claudia Seiring.

Zur Person

Jörg Hofmann (64)

ist seit 2015 Erster Vorsitzender der IG Metall. In die Zuständigkeiten des Diplom-Ökonomen fallen unter anderem Tarifpolitik und Grundsatzfragen.