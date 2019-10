So sah die leergepumpte Kaiserschleuse noch im August aus. (PHA)

Die Sanierungsarbeiten am Außenhaupt der Kaiserschleuse in Bremerhaven, die den Kaiserhafen mit der Weser verbindet, sind abgeschlossen. Damit ist die Schleuse, die für knapp vier Monate außer Betrieb war, für die Schifffahrt wieder freigegeben. Der Kaiserhafen war während der Arbeiten über die Nordschleuse und die Drehbrücke zu erreichen.

Grund für die Arbeiten waren die beiden Schienenstränge, auf denen das 57 Meter breite Schleusentor bewegt wird. Sie mussten getauscht werden, denn im Oktober 2014 hatte ein Taucherteam der stadtbremischen Hafengesellschaft Bremenports Schäden an den Unterwasser-Schienen und an deren Verankerung am weserseitigen Schleusentor – dem Außenhaupt – festgestellt.

Bremenports hatte in enger Abstimmung mit dem Baukonsortium die Sanierung ausführen lassen. Neben dem Einbau von neuen Schienen aus einer besonders harten und widerstandsfähigen Legierung ist die Führung der Lasten auf den Unterwagen optimiert und die Ballastierung des Schleusentores verbessert worden.

22,5 Millionen Euro Gesamtkosten

Von den 22,5 Millionen Euro an Kosten übernimmt Bremenports ein Drittel und das Baukonsortium aus Hochtief, Strabag und August Prien zwei Drittel. Denn bis 2011 wurde die Kaiserschleuse schon ein Mal umfassend für mehr als 230 Millionen Euro saniert. Drei Jahre später wurden die Mängel festgestellt. Bremenports sah zwar das Konsortium in der Gewährleistungspflicht, um aber einen langjährigen Gerichtsprozess zu vermeiden, hatten sich beide Seiten auf diese Lösung geeinigt. Die Kaiserschleuse ist für den Fahrzeugumschlag in Bremerhaven von großer Bedeutung, weil sie oft von den Autotransportschiffen, den sogenannten RoRo-Schiffen (RoRo als Abkürzung für „Roll on“ und „Roll off“), passiert wird.