Noch ist Kalaschnikows CV-1 ein Prototyp. Vielleicht geht er in Serie. (Kalaschnikow)

Der russische Waffenhersteller Kalaschnikow will im Geschäft mit Elektrofahrzeugen dem US-amerikanischen Vorreiter Tesla Konkurrenz machen. „Das ist überhaupt kein Witz. Wir stehen dazu“, sagte der Pressesprecher des Konzerns am Freitag in Moskau. Zuvor hatte Kalaschnikow in der russischen Hauptstadt einen Prototypen seines „elektrischen Supercars“ im Stil des Isch-21252 Kombi aus den 70er Jahren präsentiert und in sozialen Netzwerken für Spott gesorgt.

Bei der Entwicklung des hellblauen CV-1 seien die Hersteller von den Erfahrungen der Weltmarktführer inspiriert worden, teilte Kalaschnikow der Agentur Ria Nowosti zufolge mit. Man wolle in Zukunft in einer Reihe etwa mit dem kalifornischen Unternehmen Tesla stehen und ihm Konkurrenz machen, hieß es. Nach Konzernangaben kann das russische Elektroauto mit einer Ladung bis zu 350 Kilometer weit fahren und innerhalb von sechs Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigen. Zudem wolle der Waffenhersteller auch Elektromotorräder produzieren. Der Konzern mit Sitz in Ischewsk, rund 1000 Kilometer östlich von Moskau, ist weltweit bekannt für sein Sturmgewehr mit dem gekrümmten Magazin.