Am Montag stellten die zwölf Industrie- und Handelskammern der Küstenländer in einer Online-Konferenz eine Strategie für den Norden vor. Sie gehen hier von einer stärkeren Betroffenheit als im Bundesgebiet aus – und von Veränderungen der Lieferketten. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Die Industrie- und Handelskammern im Norden fordern mehr Zusammenarbeit und bessere Abstimmungen zwischen den Ländern. Am Montag stellten die Präsidenten und Präses in einer Online-Konferenz eine entsprechende wirtschaftspolitische Strategie zur Überwindung der Krise vor. Diese lege schonungslos "die strukturellen Defizite des Standortes Norddeutschland" offen, sagte Janina Marahrens-Hashagen, Vorsitzende der IHK Nord und Präses der Handelskammer Bremen, bereits im Vorfeld. „Wir benötigen daher nachhaltige Impulse in Schlüsselbereichen." Das betreffe etwa die digitale Transformation oder die Wasserstofftechnologie. Zudem sei eine Beschleunigung des Infrastrukturplanungsrechts und der Genehmigungsverfahren notwendig.

Aufgrund der großen Bedeutung des Tourismus für die Küstenländer und des Welthandels mit den Logistikstandorten Bremen und Hamburg werde der Norden stärker von der Krise betroffen sein: Laut Marahrens-Hashagen werden die Einbußen der Wirtschaft im Norden um 20 Prozent stärker ausfallen als im Bund. In einer Umfrage der IHK Nord gaben Ende März 92 Prozent von 4500 Unternehmen an, von den Auswirkungen der Pandemie negativ betroffen zu sein. Jedes fünfte Unternehmen sehe sich von einer Insolvenz bedroht.

Mehr gemeinsame Industrieentwicklung gefordert

Im geforderten Konjunktur- und Innovationsprogramm für den Norden sieht der Zusammenschluss zugleich Chancen. Grüner Wasserstoff könne ein Weg sein, um auch das Nord-Süd-Gefälle zu verringern. Die im vergangenen November fertig gestellte Norddeutsche Wasserstoff-Strategie sei in dieser Hinsicht „ein Meilenstein“. Die IHK Nord fordert zugleich mehr gemeinsame Industrieentwicklung und -ansiedlung. Für diese müssten rechtzeitig und umfassend Gewerbeflächen gesichert werden. Außerdem sei eine überregionale Innovationsstrategie zu entwickeln: Es müsse eine norddeutsche Innovationsagentur gegründet werden.

Kritik gab es daran, dass es in den vergangenen Monaten Alleingänge der Länder zur Bewältigung der Krise gegeben habe. Janina Marahrens-Hashagen forderte in der virtuellen Konferenz, dass es zwischen den Bundesländern zu abgestimmten Verfahren kommen müsse. Es sei zum Beispiel „nicht verständlich“, dass Restaurants in Niedersachsen bereits früher als in Bremen öffnen.

Mehr zum Thema Ärger über Auflagen Niedersächsische Gastronomie öffnet wieder Nach zwei Monaten Pause dürfen Restaurants und andere Gastronomiebetriebe in Niedersachsen nun ... mehr »

Die IHK Nord hat damit nun ein drittes Strategiepapier veröffentlicht angesichts von Corona. Der Zusammenschluss von zwölf Industrie- und Handelskammern in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vertritt knapp 700.000 Unternehmen in Norddeutschland.