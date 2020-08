Der Abverkauf der Waren läuft derzeit. (Christina Kuhaupt)

Galeria Kaufhof hat den Mietvertrag für die Immobilie in Bremen gekündigt. Das berichtet das Regionalmagazin „Buten un Binnen“. Demnach sei die Kündigung nun beim Eigentümer, der Frankfurter DIC Asset, eingegangen. Die Filiale werde Ende Oktober schließen. Das hatte der WESER-KURIER im Juni erfahren. „Wir werden im Herbst schließen“, sagt der Bremer Betriebsrat Fuat Baydar; er hat keine Hoffnung mehr für den Standort.

150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier vom Aus betroffen. Baydar geht davon aus, dass ein Großteil der Belegschaft in eine sogenannte Transfergesellschaft wechseln wird – etwa auch, um Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen zu bekommen. Einige Kollegen seien bereits seit 30 bis 40 Jahren bei Galeria Kaufhof in Bremen und Bewerbungen entsprechend lange her.

„Der Schock ist sehr groß gewesen“, sagt Baydar zum Ende des Standorts von Kaufhof. Für viele Mitarbeiter gehe es um ihre Existenz und das Einkommen der Familie. Als die Nachricht umging, dass Filialen noch gerettet werden können, habe es erneut Hoffnung gegeben. Die sei jetzt verflogen: „Das ist durch.“ Der Abverkauf der Waren ist vorangeschritten.