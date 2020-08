Verbrauchern steht bei einer Höherstufung der Regionalklasse ein Sonderkündigungsrecht zu. (Boris Roessler /dpa)

Berlin bleibt auch im kommenden Jahr das teuerste Pflaster in Deutschland, wenn man ein Auto versichern muss. Wie in den Vorjahren wies die Hauptstadt bei der Kfz-Haftpflicht die schlechteste Schadenbilanz aller 413 deutschen Zulassungsbezirke aus, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Dienstag berichtete. Bei der Neu-Einteilung der Regionalklassen blieb Berlin wie Hamburg, München, Nürnberg, Essen und weitere Großstädte in der höchsten Klasse zwölf.

Die Einstufung richtet sich nach dem Schadenverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge die Beiträge. Für Bremerhaven ergibt sich eine Erhöhung der Haftpflicht-Klasse auf neun, Bremen verbleibt bei Klasse sieben. „Im Vergleich mit anderen Großstädten haben die Bremer aber weiterhin gute Schadenbilanzen und niedrige Regionalklassen“, so der GDV.

In Delmenhorst, dem Kreis Göttingen und der Region Hannover erhöhen sich die Klassen ebenfalls. Dort müssen Autofahrer künftig mit teureren Tarifen rechnen. Billiger wird es tendenziell in Wolfsburg, im Kreis Oldenburg und im Ammerland. Bei einer Höherstufung der Regionalklasse steht dem Versicherten ein Sonderkündigungsrecht zu.

Die Regionalklassen sind für die Versicherer nicht verbindlich, bilden aber zusammen mit anderen Parametern eine wichtige Berechnungsgrundlage für den jeweiligen Tarif. Die neuen Klassen können bei Neuverträgen ab sofort angewendet werden. Bei Altverträgen greifen sie in der Regel zum Hauptfälligkeitstermin. Die Vergleichsportale Check24 und Verivox wiesen darauf hin, dass die meisten Versicherer die Wohnortkomponente noch kleinteiliger berechnen – auf Grundlage der Postleitzahlbezirke.