Wer den bislang größten Rüstungsauftrag der deutschen Marine erhält, ist wieder gänzlich offen. Nachdem German Naval Yards Kiel (GNYK) in dieser Woche die Kooperation mit dem ehemaligen Mitbewerber Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) aus Kiel bekanntgegeben hat, ist es durchaus möglich, dass der Bau der sogenannten Mehrzweckkampfschiffe des Typs MKS 180 komplett in Deutschland stattfindet. Der Auftrag hat ein Gesamtvolumen von etwa vier Milliarden Euro für vier Fregatten. Unter Experten galt zuletzt der niederländische Werftenkonzern Damen als Favorit, der sich zusammen mit Blohm+Voss aus Hamburg am Bieterverfahren beteiligt hatte. Würde sich Damen/Blohm+Voss durchsetzen, würde auch die Bremer Lürssen-Gruppe profitieren: Blohm+Voss wurde 2016 von Lürssen übernommen.

Ob sich durch die Kombination GNYK und TKMS die Situation für Damen/Blohm+Voss verschlechtert hat, dazu wollte sich Lürssen auf Nachfrage des WESER-KURIER nicht äußern. Nur so viel: Das Angebot von Damen und Blohm+Voss habe weiterhin Bestand, sagte ein Sprecher.

Ursprünglich hatten einige weitere Schwergewichte der europäischen Werftenszene an der milliardenschweren Ausschreibung für die Mehrzweckkampfschiffe teilgenommen: In der ersten Runde des Vergabeverfahrens gab es fünf ernsthafte Bieter. Dies waren neben GNYK und Damen/Blohm+Voss noch der italienische Werftenverbund Fincantieri, der französische Konzern Direction des Constructions Navales (DCNS) sowie Lürssen zusammen mit TKMS. GNYK hatte sich zunächst den britischen Rüstungskonzern BAE als Partner geholt. BAE habe sich dann aber Mitte 2017 aufgrund des komplexen Vergabeverfahrens zurückgezogen, so Schiffsexperte Frank Behling. Die beiden Staatswerften Fincantieri und DCNS waren schon im Sommer 2016 ausgestiegen. DCNS hatte unter anderem kritisiert, dass dem Unternehmen nicht genügend Zeit eingeräumt worden sei, um das Angebot wie gefordert in Deutsch abzufassen.

Plötzliches Aus für Lürssen

Für die Allianz aus Lürssen und TKMS kam dann im März dieses Jahres das plötzliche und unerwartete Aus: Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz hatte das Konsortium der beiden Partner aus dem Bieterverfahren aussortiert, ohne dies offiziell zu begründen. Unter anderem dürfte der hohe Preis für diese Entscheidung ausschlaggebend gewesen sein, so Behling.

Spekuliert wurde außerdem darüber, dass womöglich Qualitätsmängel und Verzögerungen beim laufenden Projekt F125 eine Rolle spielten. Denn die erste von vier Fregatten, die von Lürssen und TKMS entwickelt und gebaut wurde, lieferten die Partner erst im Dezember mit 30-monatiger Verspätung ab. Auch musste das Typschiff der Baden-Württemberg-Klasse zur Fehlerbehebung vor allem bei der Soft- und Hardware zurück in die Werft. Die Marine sprach damals von einer "längeren Liegezeit". Dieses Nacharbeiten sei nicht ungewöhnlich, hieß es damals: Bei der Fregattenklasse 125 handele es sich um ein neu konzipiertes, technisch anspruchsvolles Schiff mit höchst komplexen Neuentwicklungen – inklusive neuer Technologien, sagte ein Sprecher von Thyssen-Krupp stellvertretend für die beiden Bauwerften.

Mit der erstmalig erfolgten europaweiten Ausschreibung von Rüstungsgütern dieser Größenordnung wollte das Bundesverteidigungsministerium den inländischen Anbietern offensichtlich signalisieren, dass sie nicht mehr automatisch den Auftrag bekommen. Außerdem wollte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit strengeren Vertragsregeln dafür sorgen, dass es bei Rüstungsgroßprojekten nicht mehr wie häufig zuvor zu einem Zusammenspiel aus verzögerter Lieferung, technischen Problemen und Kostensteigerungen kommt.

Kritik an der europaweiten Ausschreibung, die bislang von keinem anderen europäischen Land bei einem solchen Rüstungsgroßvorhaben vorgenommen wurde, gab es von Beginn an von der Gewerkschaft IG Metall: Sie hatte befürchtet, dass Staatswerften aus anderen Ländern den Wettbewerb verzerren könnten. Dazu ist es am Ende zwar nicht gekommen. Aber die IG Metall setzt unabhängig davon weiterhin darauf, dass der Überwasserschiffbau entsprechend des Koalitionsvertrags von Union und SPD als Schlüsselindustrie eingestuft wird. Dies hatte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste, in den vergangenen Wochen klargestellt.

Die IG Metall Küste hat die Bundesregierung deshalb mehrfach dazu aufgefordert, den Marineschiffbau in Deutschland zu stärken und den Überwasserschiffbau als Schlüsselindustrie einzustufen. Es gehe dabei um die gesamte Wertschöpfungskette Konstruktion, Produktion, Zulieferer sowie Service und Wartung, so Geiken. Man wolle das über die militärische Nutzung hinaus wichtiges Know-how und damit die Arbeitsplätze und Betriebe im Marineschiffbau in Deutschland halten. Die Einstufung als Schlüsseltechnologie schaffe die Voraussetzungen, dies bei der Vergabe von Aufträgen für die Bundesmarine zu berücksichtigen.

Kritik an europaweiter Ausschreibung

Auch von Seiten der Politik hat es Kritik an der europaweiten Ausschreibung gegeben. So hatte der SPD-Abgeordnete Johann Saathoff aus Emden das Thema mehrfach im Bundestag angesprochen: Das Verständnis, das man im Parlament entwickelt habe, nämlich Überwasserschiffbau zur Schlüsseltechnologie zu entwickeln, scheine noch nicht in der Verwaltung, zumindest im Verteidigungsministerium angekommen zu sein. Aufträge der Marine müssten nicht ausgeschrieben werden. Das Verteidigungsministerium dürfe Aufträge frei an deutsche Werften vergeben.

Nach Ansicht von Norbert Brackmann (CDU) aus Schleswig-Holstein ist dieses Verfahren aber nicht mehr zu stoppen. Die Bundesregierung müsste dann mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, vielleicht sogar Schadenersatz zahlen, hatte der Beauftragte für maritime Wirtschaft bereits im April dem NDR gesagt.

Wem unter den beiden letzten Bieter-Konsortien die Favoritenrolle zukommt, dazu wollte sich die IG Metall Küste nicht äußern: "Wir werden uns nicht für oder gegen einen Wettbewerber aussprechen, dafür fehlen uns auch sowieso Detailinformationen", so Sprecher Heiko Messerschmidt auf Nachfrage des WESER-KURIER. "Wir sind auf jeden Fall überzeugt davon, dass dieser Auftrag unter dem Gesichtspunkt Schlüsseltechnologie und in dieser Konstellation für viel Arbeit an vielen Standorten in Deutschland sorgen kann."

TKMS sieht sich auf jeden Fall auf einem guten Weg - auch in der Rolle als Unterauftragnehmer, die dem Unternehmen im Falle des Zuschlags zukäme: "Wir stärken das Angebot von German Naval Yards insbesondere durch das Know-how unserer Ingenieure der unterschiedlichen Systeme an Bord", so Rolf Wirtz, Vorstand von TKMS. Der nächste Schritt werde die Abgabe eines sogenannten Best and Final Offer sein. Mit einer finalen Entscheidung im Vergabeverfahren rechnen die Unternehmen nicht vor 2019.