Ein Hotelzimmer als Arbeitsplatz bietet mitunter – wie hier im Park Hotel – volle Ausstattung mit Schreibtisch und Kaffeemaschine. (Frank Thomas Koch)

Bremen. In der Küche sitzt die Tochter am Esstisch vor dem Laptop: virtueller Schulunterricht. Der Vater hat sich im Schlafzimmer ein kleines Ersatzbüro eingerichtet, die Mutter telefoniert im Wohnzimmer. Eine noch recht komfortable Situation. Der Seuchenschutz verlangt Kontaktreduktion, die Großraumbüros in den Firmen sind verwaist. Doch jene, die nur wenig Raum zur Verfügung haben und mit dem Homeoffice an die Grenzen der eigenen Wohnung stoßen, wünschen sich mitunter eine Fluchtmöglichkeit und Abgeschiedenheit mit Ruhe zum ungestörten Arbeiten.

Noch fehlt es an ausreichend Impfstoff und Testkonzepten, um weitreichende Lockerungen zu ermöglichen, doch einige Hotels in Bremen, die nur wenige Gäste – und vor allem nur noch Geschäftsreisende – empfangen dürfen, haben schnell ein neues Angebot gefunden. „Bei uns bekommen Sie einen Tapetenwechsel. Gutes Internet, eine Kaffeemaschine, Obst und ein leichtes Mittagessen“, sagt Steffen Eisermann, der Direktor des Park Hotels am Hollersee. Für 89 Euro kann morgens eingecheckt und ein Tageszimmer bezogen werden. Mit dem üblichen Komfort eines Fünf-Sterne-Hotels. Doch die Nachfrage, das Homeoffice ins Hotel zu verlegen, ist gering. Während das Park Hotel in normalen Zeiten gut mit Privatreisenden ausgelastet ist, bleiben die Gäste momentan daheim.

„Wir haben einige Stammgäste, die immer mal wieder für einen oder mehrere Tage zu uns kommen, wenn sie mal aus dem Homeoffice flüchten wollen“, so Eisermann, „aber von der Vermietung ganzer Hoteletagen, wie das zum Beispiel in München geschehen ist, sind wir weit entfernt.“ In den ganz großen deutschen Städten Hamburg, Berlin und eben München haben Unternehmen ihren Mitarbeitern den notwendigen Auszug aus dem Großraumbüro durch einen Umzug ins komfortable Einzelbüro mit Doppelbett ermöglicht. Für die Hotels bietet die Idee eine Möglichkeit, um die Umsatzeinbußen durch den gestoppten Reisemarkt zumindest ein wenig zu kompensieren. Und für die Gäste entsteht eine Möglichkeit, der Enge der eigenen vier Wände und familiären Raumverteilungskämpfen zu entgehen.

Sehnsucht nach Lockerungen

Clemens Hieber, Direktor des Atlantic Grand Hotels am Bredenplatz, sieht das ähnlich. Zwar empfängt er auch dieser Tage noch eine Reihe von Geschäftsreisenden, die regelmäßig und zum Teil die ganze Arbeitswoche bleiben, doch an den Wochenenden ist wenig los. „Tagesgäste haben wir nur ganz wenige. Im Frühjahr haben wir noch Werbung dafür gemacht, günstige Raten, Obst, Kaffee, stabiles Internet. Aber ich habe das Gefühl, dass sich mittlerweile viele mit der Situation arrangiert haben“, sagt Hieber. So stellt er auch fest, dass die Nachfrage nach seinen Tageszimmern außerordentlich schwankend ist. „In den Schulferien hatten wir kein einziges Zimmer an Tagesgäste vermietet.“ Eisermann formuliert es knapp: „Wir nehmen es gerne mit, aber es hilft uns rein wirtschaftlich gesehen nur wenig.“

Als Kompensation für entgangene Umsätze können die Hotel-Homeoffice-Büros auch nur bedingt helfen, stellt Nathalie Rübsteck, Geschäftsführerin des Dehoga Bremen fest. Der Verband des Hotel- und Gastgewerbes betrachtet die momentane Situation mit Sorge, nutzt aber die Zeit, in der die Gäste fehlen, um ihren Mitgliedern Schulungen anzubieten, für die im normalen Geschäftsalltag keine Zeit wäre. Rübsteck kann der Idee Tageszimmer als Ersatzbüros zu vermieten, durchaus etwas abgewinnen, aber sie stellt auch fest, dass das Hotelgewerbe von Übernachtungen lebt. „Einige unserer Mitglieder bieten Tageszimmer an, das begrüßen wir natürlich auch. Aber aufgrund der eher geringen Nachfrage ist das nichts, was unseren Verband besonders bewegt. Das Wichtigste ist, dass die Pandemie in eine Richtung gelenkt wird, die das Reisen wieder zulässt und den Hotelbetrieb wieder normalisiert“, so Rübsteck.

Doch Steffen Eisermann und Clemens Hieber blicken optimistisch in die Zukunft. „Unser Haus lebt von seinen Gästen, von Familienfeiern und Bällen, von Geschäfts- und privat Reisenden“, sagt Eisermann. Und Hieber erzählt, dass immer wieder Passanten vor der Tür stehen und hoffen, die Bar hätte geöffnet: „Das hat sie natürlich derzeit nicht, aber ich freue mich schon, wenn sich die Zeiten wieder ändern und wir dann wieder ein offenes Haus sein können, mit Gästen auf den Zimmern und in Bar und Restaurant.“

Zur Sache

Wer bietet an?

Unter www.homeoffice-im-hotel.de sind im Internet sieben Bremer Hotels verzeichnet. Neben den drei von der Dorint-Kette geführten Häusern Park Hotel, Dorint Hotel City am Hillmanplatz und dem Essential by Dorint beim Club zur Vahr bieten ebenso das Radisson Blu an der Wachtstraße, das Achat Hotel in der Birkenstraße und das Atlantic Grand Hotel am Bredenplatz Tagespauschalen zwischen 39 und 89 Euro pro Tag mit verschiedenen Verpflegungsumfängen an, von gratis Wasser über Obstkörbe bis hin zum Komplettpaket mit Frühstück und Mittagessen. Während die Tageszimmer über das Buchungsportal der drei Dorint-Häuser direkt gebucht werden können, vergeben die anderen genannten Hotels ihre Zimmer mit den Tagespauschalen hingegen telefonisch.