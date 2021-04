Wer in Bremen in diesen Wochen sein Fahrrad reparieren lassen will, muss mitunter mit längeren Wartezeiten rechnen. (Arne Dedert/dpa)

Die Fahrradhändler haben momentan eigentlich großen Grund zur Freude. Die Nachfrage nach neuen Fahrrädern hat im vergangenen Jahr einen ziemlichen Sprung nach oben gemacht. Der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) hat die Verkaufszahlen berechnet und sieht einen Zuwachs von 17 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. Und auch der Umsatz ist um 61 Prozent gestiegen und lag im Jahr 2020 bei 6,44 Milliarden Euro. Doch insbesondere kleinen Händlern macht der pandemiebedingte Einbruch des Welthandels zu schaffen. „So eine Situation gab es noch nie“, sagt Manuel Karrasch von Radschlag in der Humboldtstraße im Viertel. „Kleinere Läden könnten langsam wirklich in ihrer Existenz bedroht sein, weil diese nur sehr kleine Lager haben und jetzt wirklich Lieferschwierigkeiten bekommen.“

Dass es im vergangenen Jahr zu dem Anstieg der Verkaufszahlen kommen konnte, sei der Produktionsweise in der Industrie geschuldet, sagt David Eisenberger, Sprecher des ZIV. Tobias Hempelmann, Vorstandsmitglied im Verband des Deutschen Zweiradhandels (VDZ) und Fahrradhändler im lippischen Lage, bringt die Probleme auf den Punkt. Er bestellt derzeit schon Fahrräder, die er im nächsten und übernächsten Jahr verkaufen will. „Ware ist eigentlich reichlich vorhanden, man muss nur früh genug und auch schon vorab ordern“, meint er.

Steigende Nachfrage erhöht den Preis

Doch damit steigen auch die Preise, denn die wachsende Zahl an Vorbestellungen simuliert steigende Nachfrage. Und weil die Lieferketten in die asiatischen Produktionsländer durch gesunkene Frachtkapazitäten nicht mehr reibungslos funktionieren, sind auch die Kosten gestiegen. Der Händler Vladi Riha, der in der Neustadt einen Fahrradhandel betreibt, sagt: „Ein Fahrrad, für das im vergangenen Jahr noch 1200 Euro gezahlt wurde, kostet in diesem Jahr allein durch gestiegene Transport- und Lagerkosten um die 1500 Euro“.

Gleichzeitig wird der Online-Handel größer. Und Online-Handel funktioniert dann am besten, sagt Tobias Hempelmann, wenn man große Stückzahlen einkaufen und günstig lagern kann. Nur schaut der kleine stationäre Einzelhandel dann in die Röhre: „Die Online-Händler kaufen immer mehr Ware ein, für die Kleinen in der Branche bleibt nur noch wenig übrig“, so Riha.

Fahrradmarkt ist nicht leergekauft

Falsch seien allerdings die Meldungen, dass es keine Fahrräder mehr zu kaufen gebe in diesem Frühling. Übereinstimmend berichten die drei Händler, dass höchstens spezielle Sonderwünsche nicht immer zu erfüllen seien. „Vielleicht haben wir das gesuchte Rad nur noch mit schwarzem Rahmen und nicht auch noch in grün oder rot auf Lager. Aber jeder, der ein Rad haben möchte, bekommt auch eins“, sagt Manuel Karrasch.

Ein Problem könnte allerdings entstehen, wenn das Fahrrad kaputt ist und repariert werden muss. Größere Händler könnten größere Mengen an Ersatzteilen ordern und diese auch lagern, sagt Karrasch. Aber kleinere Händler, die sich in den vergangenen Jahren darauf verlassen konnten, aus dem Großhandel kurzfristig mit den benötigten Ersatzteilen beliefert zu werden, bekämen jetzt Engpässe. Da könne es schon mal sein, dass Ersatzteile nicht zur Verfügung stünden. Das sei ärgerlich für die Händler, denn gerade jetzt zu Beginn der wärmeren Jahreszeiten würden viele Menschen ihre Räder aus dem Keller holen. Wer dann eine Reparatur für sein Zweirad benötige, müsse mitunter lange Wartezeiten hinnehmen.

Am meisten zu schaffen macht den Händlern aber gegenwärtig der Lockdown. „Unser Geschäft lebt ja von der Beratung. Und die können wir momentan eben nicht in dem Maße bieten, wie es nötig wäre“, sagt Karrasch. „Wir stellen unseren Kunden die Räder zum Probefahren vor die Tür.“ Für Vladi Riha ist eine gute Beratung entscheidend: „Ein falsch eingestelltes Fahrrad kann zu ungünstigen Belastungen führen und letztlich zu einer ungesunden Haltung beim Fahren.“ Und jenen genauen Blick könne der Online-Handel eben nicht in dem Maße liefern, auch wenn mit Messschablonen und Videotelefonie alles versucht werde, den Wünschen der Kunden gerecht zu werden.

„Uns fehlt im Moment die Zukunftsperspektive, wir wissen eben nicht, wann es wieder normal weitergehen wird“, sagt Karrasch und spricht damit vielen aus der Seele. Bis sich die Lage wieder normalisiert, verbringt Karrasch sehr viel Zeit im Büro: „Unser Verwaltungsaufwand ist erheblich gestiegen, wir müssen viele Telefonate mit unseren Kunden und Lieferanten führen.“ Excel sei das Programm der Stunde, meint Karrasch, denn die Industrie sei insgesamt nicht sehr gut organisiert: „Wir müssen uns sehr viele Daten selbst zusammensuchen, um beispielsweise Liefertermine sichtbar zu machen“.

Zur Sache

E-Bikes setzen zum Überholen an

Während der Zweiradmarkt insgesamt wächst, sind es vor allem die elektrisierten Fahrräder, die den Händlern ein Umsatzplus verschaffen. Von 2018 auf 2020 hat sich die Zahl der verkauften E-Bikes von einer auf knapp zwei Millionen beinahe verdoppelt. Der Zweirad-Industrie-Verband geht davon aus, dass E-Bikes bald die Hälfte des Gesamtmarkts ausmachen werden.

Der Motor mit dem Batteriebetrieb ist in beinahe jeder Fahrradgattung verfügbar. Den größten Anteil haben mittlerweile motorisierte Treckingräder mit gut 35 Prozent, während Stadträder mit Batterie zunehmend in Rückstand geraten und im vergangenen Jahr rund drei Prozent am Markt verloren haben.

Für Verbandssprecher David Eisenberger stellt das E-Bike mehr eine Evolution denn eine Revolution dar. Der Verband stellt fest, dass auch zunehmend jüngere Käufergruppen auf den Hilfsmotor setzen und technische Weiterentwicklungen dafür sorgen, dass man Motor und Akku besser in der Radkonstruktion verstecken kann. „Die E-Bikes werden leichter und sportlicher“, sagt Eisenberger.