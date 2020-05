Ist seit acht Jahren Vorsitzender der SPD Bremerhaven: Martin Günthner. (Christian Kosak)

Martin Günthner: Wir als Sozialdemokraten wollen den Gegensatz zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialen Fragen überwinden. Jeder vernünftige Mensch ist für Klimaschutz, muss aber auch einsehen, dass eine bestimmte Art der Klimapolitik soziale Folgen hat und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Sorgen bereitet. Die einen haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, die anderen, sich das Leben unter Klimaschutzbedingungen nicht mehr leisten zu können. Wir wollen eine andere Form der Klimapolitik, einen positiveren Ansatz, keine Verbote, sondern Anreize, keinen Ausstieg, sondern den Einstieg in neue Technologien wie Erneuerbare Energien, Wasserstoff oder grüne Gase. Klimapolitik muss aber vor allem sozial ausgewogen sein.

Ein Beispiel ist die staatliche Förderung von E-Autos. Zum einen müssen unserer Meinung nach kleinere Fahrzeuge stärker subventioniert werden, damit sie sich mehr Menschen leisten können. Zweit- und Drittwagen sollten weniger gefördert werden, weil Menschen mit mehreren Autos keine staatlichen Zuschüsse brauchen.

Was nicht passieren darf: dass Klimaschutz und Energiewende zur Spaltung unserer Gesellschaft und zur Ausgrenzung beitragen. Sehen Sie, grüne Klimapolitik formuliert mitunter eine moralische Alternativlosigkeit, die sich Besserverdienende leisten können, die aber einer Familie mit durchschnittlichem Einkommen einen Verzicht abverlangen. Natürlich muss der Tourismus viel stärker auf eine Reduktion seiner CO2-Emissionen einwirken, aber der eigene Urlaub darf nicht zu sozialen Unwuchten in unserem Land führen.

Da hat grüne Klimapolitik einen blinden Fleck. Unsere Befürchtung ist, dass aus der weiteren sozialen Spaltung auch eine politische erwächst. Die CDU dagegen verweigert sich klimapolitischer Fortschritte mit dem Verweis auf die Nachteile für den Wirtschaftsstandort. Wir verteufeln Industriearbeitsplätze nicht, wollen aber deutlich mehr staatliche Anreize schaffen, um sie so umweltfreundlich wie möglich zu machen.

Auch in der Stahlindustrie gibt es längst eigene Anstrengungen zu mehr Klimaschutz. Aber dieser Branche sind im Punkt der Umweltfreundlichkeit technische Grenzen gesetzt, zudem steht sie im internationalen Wettbewerb. Wenn man die Stahlproduktion in Europa durch Auflagen unmöglich macht, wird weltweit nicht weniger und kein sauberer Stahl produziert. Er entsteht anderswo und wird importiert. Das heißt, dass man Wettbewerbsnachteile ausgleichen muss, um in Europa eine möglichst saubere Stahlproduktion zu ermöglichen. Deutschland ist ein starker Industriestandort und soll das auch bleiben. Das wollen wir mit ökologischen Ansprüchen verbinden und einen Technologieschub für die Gesellschaft insgesamt organisieren.

Der Zugang zur Klimaneutralität muss unserer Meinung nach Teil der Daseinsvorsorge werden. Der Staat muss seine Bürgerinnen und Bürger nicht nur zuverlässig mit Wasser, Strom und Internetanbindungen versorgen, sondern ihnen auch ermöglichen, sich von einem schmalen Einkommen Klimaschutz leisten zu können. Sind wir doch einmal ehrlich: Die rot-grüne Regierung Schröder hat mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz einen enormen Schub für diese Energien in Deutschland ausgelöst.

Aber was anfangs Innovationen förderte, hat inzwischen eine soziale Schieflage: Wer das Geld hat, kann sich eine Fotovoltaikanlage auf sein Dach bauen und damit Geld verdienen, während der Rest der Stromkunden dies teuer bezahlt. Darum müssen wir aufpassen: Es darf nicht dem Einzelnen überlassen sein, quasi klimafreundlich zu investieren, sondern das Gemeinwesen muss klimaneutral organisiert werden, in neuen Wohngebieten, durch eine entsprechende Verkehrsplanung und Mobilitätsangebote.

Die Krise hat zu einem Umdenken in Bezug auf ökonomische Zusammenhänge geführt, beispielsweise wegen der Abhängigkeit von der Produktion von Schutzkleidung oder Medikamenten im Ausland. Zudem werden derzeit umfangreiche Konjunktur- und Investitionsprogramme erarbeitet. Es muss uns gelingen, diese Programme als einmalige Chance zu nutzen und mit diesen Investitionen technologisch einen großen Schritt nach vorne zu gehen. Dazu müssen aber genau jetzt die Weichen richtig gestellt werden.

Nein, es ist ein Diskussionsbeitrag, und wir als SPD sind uns in manchen Punkten nicht einig, beispielsweise beim Thema Elektromobilität. Das Papier ist den Partei- und dem Bundestagsfraktionsvorsitzenden zugegangen und wird vermutlich beim Bundesparteitag diskutiert.

Zur Person

Martin Günthner ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Zuvor war der Bremerhavener Wirtschaftssenator, von 2010 bis 2019. Er ist seit acht Jahren Vorsitzender der SPD Bremerhaven.