Am Kraftwerk Hafen des Bremer Energieversorgers SWB ist der Block 6 Ende Februar vom Netz gegangen und soll nur noch als Reserve dienen. (Roland Scheitz)

Der Bremer Energieversorger SWB kommt beim Kohleausstieg weiter voran. Das hat der Vorstandsvorsitzende des Oldenburger Mutterkonzerns EWE, Stefan Dohler, an diesem Donnerstag bei der Präsentation der Geschäftszahlen bekanntgegeben. Demnach ist bei der SWB im Bremer Kraftwerk Hafen der Block 6 Ende Februar heruntergefahren worden und dient nur noch als Reserve. „Bei diesem Block sehen wir nicht, dass der unmittelbar nochmals hochgefahren werden soll“, sagte Dohler. Das Heizkraftwerk dient der Produktion von Strom und Fernwärme.

Im Heizkraftwerk Hastedt ist eine Ersatzanlage für den Block 15 geplant. Dazu äußerte sich der EWE-Vorstandsvorsitzende: „Dort geht es auch um Genehmigungen. Aber das werden wir wohl in den kommenden Monaten klären können.“ Die Schritte stehen im Kontext des Kohleausstiegs. „Das wird für uns eine wirtschaftliche Beeinträchtigung bedeuten, aber wir sind da dran.“ Eine Ersatzanlage brauche eben auch ihre Zeit von der Planung bis zur Fertigstellung.

SWB verdoppelt Gewinn fast

Gleichzeitig hat die Bremer SWB im vergangenen Jahr ihren Gewinn fast verdoppelt, wie aus den Geschäftszahlen der EWE hervorgeht. Demnach stieg der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern im abgelaufenen Geschäftsjahr von mehr als 34 auf mehr als 68 Millionen Euro. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um mehr als zehn Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Damit ist die SWB beim Gewinn zurück in der Spur, wie es im Jahr 2017 der Fall war. Für den Rückgang 2018 war aber auch eine veränderte Vergütung der Netzentgelte verantwortlich. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um knapp vier Prozent auf 2221.

Bei der Mutter EWE sank der Konzernumsatz um 0,8 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro. Gleichzeitig stieg der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern um knapp 21 Prozent auf knapp 456 Millionen Euro. Inzwischen hat der Energieversorger 8831 Mitarbeiter. Gegenüber 2018 sind das 3,8 Prozent mehr. EWE-Vorstandschef Dohler sagte: „Wir haben unsere Ergebnisziele in allen wesentlichen operativen Segmenten erreicht oder übererfüllt.“ Der Energieversorger investierte im vergangenen Jahr mehr als 587 Millionen Euro.

Prognose für 2020 fällt aus

Eine Prognose für 2020 wollte der EWE-Vorstand vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nicht abgeben – auch wenn der Geschäftsbericht noch Prognosen enthält, die aus Zeiten vor Corona stammen. Nun ist jedoch der Ausbau des Glasfasernetzes durch die Pandemie beeinträchtigt. Denn um die Leitungen in die Erde zu bringen braucht es Tiefbauer. Da der Markt in Deutschland wie leergefegt ist, arbeiten hier auch viele Menschen aus dem Ausland – und die befinden sich wegen der Pandemie momentan in ihren Heimatländern.

Ebenso ist im Geschäftsgebiet der EWE und auch der SWB die Umstellung vom L-Gas auf das energiestärkere H-Gas vorerst ausgesetzt. Den Kontakt zum Kunden erklärte EWE-Chef Dohler auf allen Geschäftsfeldern des Unternehmens so: „Wenn der Kunde vorab mit dem Besuch von einem unserer Mitarbeiter einverstanden ist, dann schaut der Mitarbeiter auch vorbei – mit Mundschutz und entsprechend der Bestimmungen.“ Dohler plant bei den Investitionen pro Jahr als Zielmarke eine Summe von 700 Millionen Euro. „Das ist Geld, das in die Region fließt, womit also die regionale Wirtschaft unterstützt wird.“

Niedrigere Gaspreise für die Kunden nicht sofort

Was auf dem Markt ansonsten zu beobachten ist, sind die niedrigen Gaspreise. Hiervon werden sowohl SWB- als auch EWE-Kunden erst mit einem zeitlichen Abstand profitieren können, wie Dohler erläuterte: „Die Gasmengen, die wir benötigen, kaufen wir mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf ein.“ So könne es womöglich erst in einem Jahr oder später passieren, dass für die Kunden der beiden Unternehmen der Gaspreis sinken werde. Der Vorstand der SWB wird sich zu den Geschäftszahlen gesondert noch in einigen Wochen äußern.