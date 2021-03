Die Anwendung Marine Forecast im Internet beinhaltet ozeanografische und meteorologische Daten. (BSH)

Aus welcher Richtung kommt der Wind und mit welcher Stärke weht er? Wie sind die Strömungsverhältnisse, wie warm sind Wasser und Luft? Wer sich auf dem Wasser bewegt und Kenntnisse darüber hat, wie die Wetterverhältnisse sind, der ist klar im Vorteil – egal, ob er in der Berufsschifffahrt tätig oder als Hobbysegler unterwegs ist. All diese Daten gibt es zwar bereits, aber wer sie für sich zusammen stellen wollte, der benötigte dafür verschiedene Quellen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) stellt diese Informationen in seiner neuen Anwendung Marine Forecast im Internet nun gebündelt und kostenlos zur Verfügung.

„Der Reiz liegt darin, dass wird aktuelle ozeanografische und meteorologische Daten in den deutschen Gebieten auf See miteinander verknüpfen“, sagt Johannes Melles, Sachgebietsleiter, der mit seinem Team beim BSH insgesamt für die Datenveröffentlichungen des Bundesamtes verantwortlich ist und auch solche konkrete Anwendungen entwickelt. „Diese Plattform wird nicht nur für die Berufsschifffahrt interessant sein – etwa wenn das Versorgungsschiff zum Windpark rausfahren will und sich informieren möchte, wie der Wellengang dort draußen aktuell ist –, sondern auch für den Segler, wenn er seine Route plant und wissen möchte, mit welchem Versatz er durch die Strömung zu rechnen hat.“

Vorhersage soll kommen

Letztlich könne auch der Tourist auf die Seite schauen, um zu gucken, ob Hoch- oder Niedrigwasser ist. Die Anwendung ist unter https://marineforecast.bsh.de öffentlich im Internet zugänglich. „Wir haben bei der Entwicklung der Anwendung eng mit dem Deutschen Wetterdienst zusammengearbeitet“, so Melles. Der liefere zudem die meteorologischen Daten, vom BSH kämen die ozeanografischen Informationen. „Zu wissen, wie viel Seegang herrscht, wie hoch die Wellen vor Ort sind, wie stark der Wind ist, ob es regnet und wie warm Wasser und Luft sind, spielt für alle Planungen auf See eine wichtige Rolle.“ Das BSH reagiert mit der Entwicklung von Marine Forecast nach eigenen Angaben auf Anfragen vor allem von Windparkbetreibern, Freizeitseglerinnen und Seglern aber auch der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und der Marine. Die Plattform biete auch Vorhersagedaten und Warnungen für die deutschen Seegebiete.

Was die Vorhersagen angehe, werde man das System noch weiter optimieren, so Melles. Die Vorhersagen seien in dieser Version noch sehr eingeschränkt. „Ich gehe davon aus, dass wir bis zum Sommer eine Vorhersage über zwei bis drei Tage in dieses System implementiert haben.“ Man habe diesen Zeitraum gewählt, weil der auch relativ verlässlich vorherzusagen sei. „Wenn ich morgen um 15 Uhr meine Tour starte, will ich ja auch wissen, wie das Wetter dann sein wird.“

Ziel vom BSH und dem Deutschen Wetterdienst sei es ohnehin, die Anwendung weiter zu optimieren, so Melles. In Planung sei neben einer umfangreicheren Vorhersage-Funktion auch eine genauere Kundenorientierung. „Wir wollen Möglichkeiten schaffen, die speziell für verschiedene Interessengruppen zugeschnittene Übersichtsfunktionen etwa für Sportschifffahrt, Windparkbetreiber oder Touristen bieten.“

Neben der Förderung, Sicherheit und Überwachung der Seeschifffahrt, Forschung und Erhebung von Daten im Bereich der Ozeanografie und Meereschemie gehört zum Aufgabengebiet des BSH als zentrale maritime Behörde Deutschlands unter anderem auch die Zuständigkeit als Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Offshore-Windenergieanlagen.