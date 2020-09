Die Commerzbank schafft ihr kostenloses Girokonto ab. Wie das Finanzportal „Biallo.de“ schreibt, soll ab Oktober Schluss damit sein. Kunden, die sich von da an ein Konto bei der Bank einrichten und die keinen monatlichen Mindesteingang von 700 Euro vorweisen können, sollen dann jeden Monat 9,90 Euro an Kontoführungsgebühren zahlen. Die Änderung gilt vorerst für Neukunden. Eine Sprecherin der Commerzbank sagte dem Portal: „Für Bestandskunden ergibt sich per 1. Oktober aktuell keine Änderung.“ Das Geldhaus verabschiedet sich damit vom ursprünglichen Prinzip des Anwerbens von Neukunden mit einem kostenlosen Girokonto. In den vergangenen Jahren wurden Kunden zum Teil mit Prämien bis zu 200 Euro angeworben.

Neukunden der Commerzbank werden ab Oktober auch schlechtere Konditionen in Bezug auf Negativzinsen haben: Ab Einlagen in Höhe von 100 000 Euro müssen sie diese zahlen. Für Bestandskunden liegt die Schwelle dagegen bei 250 000 Euro. Ab diesem Betrag werden Minuszinsen in Höhe von 0,5 Prozent fällig.

Bereits im August hatte die Commerzbank mitgeteilt, dass sie ihre Bremer Filialen in der Neustadt und am Steintor bis Jahresende schließen werde. Momentan sind in diesen beiden Filialen allein die Selbstbedienungsbereiche im Foyer geöffnet. Die Filiale Utbremen in der Wartburgstraße wurde schon Ende August geschlossen. Die Kunden dieser drei Filialen sollen in Zukunft vom Schüsselkorb aus betreut werden.

Deutsche Bank schließt Filialen

Unterdessen ist nun bekannt, dass die Deutsche Bank ihr Filialnetz in Deutschland auf 400 Standorte verkleinern will: Jede fünfte Filiale soll schließen. Derzeit ist offen, was das für die drei Standorte in Bremen am Domshof, in Schwachhausen und Vegesack bedeutet sowie für die Filialen in Bremerhaven, Delmenhorst und Verden. "Die Filialzusammenführungen sind für 2021 geplant", teilte ein Sprecher der Deutschen Bank dazu mit. Momentan sei man in der Planung und in Gremiengesprächen. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir daher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Einzelheiten bekannt geben können.“ Filialen schließen will das Unternehmen vor allem in städtischen Regionen mit derzeit mehreren Standorten.