Neue Ausbauziele: Für Europa gibt es Pläne, die Offshore-Windenergie auf 300 Gigawatt auszubauen. In Deutschland wurde jüngst der 20-GW-Ausbau beschlossen. (Daniel Reinhardt / dpa)

Die noch relativ junge Offshore-Windindustrie hat schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Mit dem jüngsten Beschluss, unter anderem den Ausbau bis 2030 auf 20 Gigawatt (GW) zu erhöhen, zeigt die Bundesregierung, wie wichtig diese Form der Energiegewinnung hinsichtlich der Energiewende ist. Und auch in Europa könnte die Offshore-Windindustrie einen ordentlich Schub bekommen: Die Europäische Kommission hatte vergangene Woche ihre Offshore Renewable Energy Strategy vorgestellt. Darin ist ein Ausbau der Offshore-Windenergie auf 300 GW bis 2050 bei Investitionen von 800 Milliarden Euro vorgesehen – ohne Großbritannien. Schon 2040 könnte die Offshore-Windenergie damit die wichtigste Stromquelle Europas werden.

„Im Moment wird immer deutlicher, dass Offshore-Wind der entscheidende Pfeiler der Zukunft der Energieversorgung wird“, sagt der Bremer CDU-Politiker Jens Eckhoff in der Funktion als Präsident der Stiftung Offshore-Windenergie. Offshore werde nicht nur ein deutsches, sondern auch ein richtiges europäisches Thema. Es sei offenbar angekommen, dass die Branche riesige Fortschritte in der Preisstruktur und der industriellen Fertigungsbereich gemacht habe.

Wichtig sei im Zusammenhang mit dem europäischen Ausbauziel, dass das Thema länderübergreifende Netze noch intensiver vorangebracht werde. „Es macht einfach Sinn, wenn beispielsweise mehrere Anrainerstaaten an der Nordsee Strom austauschen können“, sagt Eckhoff. „Nur durch eine gemeinsam koordinierte europäische Planung können die vollen Potenziale der Offshore-Windenergie gehoben werden“, ist Stefan Thimm überzeugt. Thimm ist Geschäftsführer vom Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore. Das Vorhaben müsse möglichst schnell in einen verlässlichen regulatorischen Rahmen überführt werden. Dazu gehöre unter anderem die Aufteilung von Kosten und Nutzen grenzüberschreitender Projekte und die Verzahnung der Meeresraumplanung mit verstärktem Fokus auf einer möglichen Ko-Nutzung von verfügbaren Meeresflächen.

In der Vergangenheit gab es in Sachen Offshore-Wind-Ausbau häufig einen Zickzack-Kurs der Politik: Die Bundesregierung reduzierte Ausbauziele oder es veränderten sich die Rahmenbedingungen. Das eine oder andere Unternehmen hatte wegen der Unsicherheit im Markt Insolvenz angemeldet – gerade auch in Bremerhaven, der einstigen Hochburg der deutschen Offshore-Windindustrie.

Positiver Sprung

„Vor 15 Jahren – so lange bin ich Präsident der Stiftung – wurde man in Berlin häufig belächelt, wenn man für die Vorteile von Offshore-Wind warb“, sagt Eckhoff. Man wolle nur Subventionen abgreifen, habe es damals geheißen. Diese Auffassung drehe sich gerade unheimlich, „und wir erleben einen Quantensprung in den Diskussionen.“ Das sei sehr positiv. „Wir müssen das jetzt nur in die richtigen Bahnen lenken, nicht das wir wieder scheitern.“

Es sei zu begrüßen, dass mit dem Wind-auf-See-Gesetz, so wie es schon vor ein paar Monaten innerhalb der Koalition verabredet gewesen sei, eine Anhebung von 15 auf 20 GW bis 2030 nun als Beschluss vorliege, sagt der Stiftungsvorsitzende. Neu sei darin, dass die Bundesregierung das 40-GW-Ausbauziel bis 2040 formuliert habe. Das gebe zusätzliche Planungssicherheit. Grundsätzlich hätte das Ausbauziel bis 2030 auch größer ausfallen können. „Es gab vor ein paar Jahren ja bereits das Ziel 25 GW bis 2030 und das kann industrieseitig und von den Stromnetzen auch realisiert werden.“ Eckhoff hofft, dass nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr noch nachgebessert wird.

Die Planungen, die das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) jetzt vorgelegt habe, seien fast alle darauf ausgelegt, dass der wesentliche Teil des Ausbaus auf 20 GW in den Jahren 2028 bis 2030 erfolge. „Das würde bedeuten, dass der Fadenriss, den wir über die letzten Jahre hatten –, im Moment stehen wir bei einem Ausbau von 7,7 GW – sich fortsetzt, bis dann 2025 der nächste größere Schwung kommt.“ Diese Zeitpläne müssten optimiert werden. Man müsse Maßnahmen vorziehen und die Potenziale nutzen, die das ermöglichten. Dazu zählten insbesondere die Küstenpotenziale, die es speziell in der Ostsee gebe. Dies sei bei der aktuellen Gesetzgebung leider mal wieder ausgeblendet worden.

Das sei ein großer Fehler, weil in der Ostsee ein zusätzliches Potenzial von drei GW schlummere. „Dass man dafür wieder keine Lösung gefunden hat, ist einfach fahrlässig“, sagt Eckhoff. „Das können wir uns in der jetzigen energiepolitischen Situation nicht erlauben.“ Hinzu komme, dass die Netzanbindung in der Ostsee laut Netzbetreiber 50 Herz bis 2025 sichergestellt sei. Also könnte mit dem Bau von Offshore-Windparks schon eher begonnen werden, als es das BSH plane. Eckhoff hofft, dass sich das BSH bei der Umsetzung der Ausbauziele am Ende nicht als Flaschenhals herausstelle: Denn es müsse in den nächsten Jahren viel geplant werden, und wie ein von einer Behörde geleitetes Verfahren schief gehen könne, das habe sich beim Berliner Flughafen gezeigt.