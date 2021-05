Der niederländische Veranstalter Oceanwide Expeditions bietet im nächsten Jahr erstmalig eine Expeditionskreuzfahrt von Deutschland aus an. Geplanter Start: 28. Juni vom Columbus Cruise Center Bremerhaven. (Meike Sjoer)

Wann und ob überhaupt und wie viele Kreuzfahrtschiffe in diesem Jahr das Columbus Cruise Center Bremerhaven (CCCB) anlaufen werden, ist wegen der häufigen Fahrplanänderungen der Kreuzfahrtschiffe aufgrund der Reisebeschränkungen wegen Corona derzeit nicht absehbar. Aus diesem Grund stellt das CCCB in diesem Jahr auch keine Abfahrtsliste zur Verfügung. Im nächsten Jahr steht dagegen schon ein Abfahrtstermin – und das von einem Neukunden: Am 28. Juni soll von Bremerhaven aus die Arctic Ocean Expedition 2022 starten, gibt Oceanwide Expeditions bekannt.

Der niederländische Veranstalter von Expeditionskreuzfahrten setzt dafür die „Janssonius“ ein. Ziel des etwa 108 Meter langen Schiffes, das nach Angaben von Oceanwide Expeditions die neuesten und höchsten Lloyd's Register-Standards für eisverstärkte Kreuzfahrtschiffe erfüllt und die Anforderungen des Polar Code der International Maritime Organization übertrifft, ist Longyearbyen auf Spitzbergen. Für den Veranstalter ist diese Reise eine Premiere in zweierlei Hinsicht: Es ist die erste Arktisreise des neuen Schiffs, das für 170 Reisende ausgelegt ist, und es ist die erste Abfahrt von einem deutschen Hafen überhaupt. Insgesamt gehören zur Flotte vier eisverstärkte Expeditionskreuzfahrtschiffe sowie zwei Expeditionskreuzfahrtsegler.

Auch wenn durch diese Kreuzfahrt das Passagieraufkommen an der Columbuskaje nicht hochschnellen wird, freut sich CCCB-Geschäftsführer Veit Hürdler: „Bei uns ist jeder Neukunde willkommen.“ Die Größe der Schiffe spiele dabei keine Rolle. Und so eine Expeditionstour sei ja auch etwas Besonderes. „Vielleicht ergibt sich daraus ein längerfristiges Engagement.“