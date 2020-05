Derzeit ist die Meyer-Werft in Papenburg von Kurzarbeit betroffen, weil der Bau von Passagierschiffen momentan infolge der Corona-Auswirkungen am Stocken ist. Daher fordert der IG-Metall-Küste-Chef die zeitliche Ausweitung des Kurzarbeitergeldes. ((Meyer-Werft/M. Wessels))

Die IG Metall fordert für die Werften, dass sie die Kurzarbeit auch über den März 2021 hinaus fortführen dürfen. Dafür hat sich der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, an diesem Donnerstagvormittag in Hamburg ausgesprochen. Entsprechend müsse das Kurzarbeitergeld von staatlicher Seite gesichert sein, außerdem müsse es von dort auch zusätzliche Unterstützung in Form von Kreditprogrammen geben. Das hält Friedrich für dringend notwendig vor dem Hintergrund, wie sich die Folgen der Corona-Pandemie derzeit besonders beim Bau von Passagierschiffen auswirken. Laut IG Metall sind hier bereits etwa 8000 Beschäftigte in Kurzarbeit – der Großteil davon auf der Papenburger Meyer-Werft im Emsland und den MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Werften an der Weser wie Lürssen und Fassmer hätten dagegen noch eine relativ stabile Auftragslage, heißt es von der Gewerkschaft. Gleiches gelte für die Lloyd-Werft in Bremerhaven zumindest noch für etwa Ende dieses Jahres. Auch die Lürssen-Tochter Blohm + Voss in Hamburg habe ein relativ gutes Auftragsvolumen. Diese Werft profitiere in erster Linie von Reparatur- und Modernisierungsarbeiten. Trotz dieser Ausnahmen müsse der Schiffbau insgesamt in Deutschland gestärkt und unterstützt werden, etwa durch eine beschleunigte Auftragsvergabe bei Behörden-, Forschungs-und Marineschiffen, wie Friedrich weiter gesagt hat.