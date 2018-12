In China werden schon Borgwards gebaut. Ob auch in Bremen ein Werk entsteht, ist noch immer unklar. (Borgward)

Zum Ende des Jahres lässt die Wirtschaftsförderung Bremen die Reservierung für das Grundstück auslaufen, auf dem Borgward eigentlich eine Autoproduktion aufbauen wollte. Ob die wiederbelebte Traditionsmarke überhaupt zurück nach Bremen kommt, wird dadurch immer fraglicher. Die CDU-Bürgerschaftsfraktion nimmt das zum Anlass, um die Arbeit der Regierung zu kritisieren. „Von der rot-grünen Ankündigungsparty, dass sich mit Borgward eine Traditionsmarke in Bremen niederlässt und Hunderte neue Arbeitsplätze entstehen, ist außer Katerstimmung nichts geblieben“, sagt Fraktionschef Jörg Kastendiek.

Vergleich mit Genting

Er vergleicht den Fall Borgward mit der malaysischen Genting-Gruppe. Sie hatte 2016 die Lloyd-Werft in Bremerhaven übernommen und angekündigt, dort künftig Kreuzfahrtschiffe zu bauen. Die erwarteten Großaufträge kamen aber letztendlich doch nicht, die Lloyd-Werft stürzte in eine Krise. Schon damals habe der Wirtschaftssenator „voreilig die Sektkorken knallen lassen“, sagt Kastendiek. Die Entscheidung, die Fläche zur Vermarktung an andere Unternehmen freizugeben, lobt er hingegen. „Das muss jetzt aber auch konsequent erfolgen.“

Die FDP-Fraktion fordert dagegen, dass sich der Senat weiter für eine Ansiedlung Borgwards einsetzen soll. „Wir erwarten jetzt schnelle Gespräche des Wirtschaftsressorts mit Borgward, damit endlich Klarheit über die Ansiedlung herrscht und vor allem erwarten wir Unterstützung, damit die Antwort pro Bremen ausfällt“, sagt FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner. Falls das nicht möglich sein sollte, sei das Areal „insbesondere für die Logistik bestens geeignet“ und angesichts des Mangels an Gewerbefläche schnell zu vermarkten.