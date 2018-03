Einige Maschinen in der Schokoladenproduktion bei Hachez sind schon mehrere Jahrzehnte alt. Für Kritiker ist das ein Zeichen fehlender Investitionen in den Standort. (dpa)

Am Ende läuft alles auf eine Frage hinaus. Warum? Warum will Hachez die Schokoladenproduktion verlagern? Warum betont der Hachez-Chef noch vor wenigen Wochen die „Bremer Identität“ der Schokolade? Warum haben die Mitarbeiter auf Weihnachtsgeld verzichtet, wenn sie am Ende ihren Job doch nicht halten können? Warum wurden die Jahrzehnte alten Maschine nicht irgendwann ersetzt? Warum fürchten nun 250 Mitarbeiter um ihre berufliche Zukunft? Antworten auf diese Fragen lassen sich nur schwer finden.

Es bleiben nur Vermutungen und das, was seit Mittwoch bekannt ist. Der dänische Mutterkonzern will die Produktion nach Polen verlagern. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte bereits da Widerstand angekündigt und legt am Donnerstag noch einmal nach. „Wir glauben an eine Zukunft der Produktion in Bremen“, sagt Iris Münkel von der NGG. „Wenn sich die Position allerdings nicht verändert, sind für uns alle Optionen offen.“

Volle Auftragsbücher

Laut Gewerkschaft könne die Verlagerung eigentlich nichts mit der Auslastung der Bremer Schokoladenfertigung zu tun haben. „Die Auftragsbücher von Hachez sind gut gefüllt, die Produktion soll auch in diesem Jahr zusätzliche Schichten ableisten“, heißt es von der NGG. Sie betont auch die Besonderheiten des Unternehmens, das seit mehr als 125 Jahren in der Hansestadt ist. „Hachez ist eines der wenigen Unternehmen in dieser Größe, das die Schokoladenmasse noch selber herstellt“, sagt Münkel. Die Verbraucher seien bereit, für die hohe Produktqualität einen angemessenen Preis zu bezahlen.

Doch gerade diese Kunden wenden sich nun vom Schokoladenproduzenten ab. Auf den Facebook-Seiten von Hachez schreiben einige Nutzer, dass sie künftig keine Hachez-Schokolade mehr kaufen wollen. „Esst eure Schokolade zukünftig mal schön selber“, heißt es dort etwa. Oder aber: „Dann kaufe ich in Zukunft keine Produkte von Hachez mehr! Die regionale Marke war mir sehr wichtig.“

Doch wie regional ist eine Marke überhaupt noch, deren Eigentümer Hunderte Kilometer entfernt sitzen? Schon längst ist Hachez nicht mehr die eigenständige, kleine Schokoladenmanufaktur von damals, sondern Teil eines Konzerns, dessen Produkte es in vielen Ländern Europas gibt. 2012 wurde Hachez von der Toms-Gruppe übernommen, dem größten Süßwarenhersteller Dänemarks. Für die zwölf Millionen Euro Betriebsergebnis im Jahr 2016 haben neben den Marken Hachez und Feodora auch Namen wie Anton Berg gesorgt, der vor allem für kleine, mit Alkohol gefüllte Schokoladenflaschen bekannt ist, aber auch Lakritz und Weingummi.

Mit diesen Produkten verfolgt das Unternehmen eine ambitionierte Wachstumsstrategie. Die Bremer Produktion könnte diesem Kurs im Weg gestanden haben. Im aktuellen Geschäftsbericht für 2016 heißt es: „Unser deutsches Geschäft steht weiterhin einer Herausforderung gegenüber, was die Rentabilität angeht.“ War die Fertigung in der Neustadt also nicht profitabel genug?

Gegen Bremen könnte aber auch noch etwas anderes sprechen. „Zum Zeitpunkt der Übernahme war Hachez nicht auf dem neuesten technologischen Stand“, sagt Dieter Reinken, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD in Bremen. Es seien wichtige Investitionen ins Unternehmen – und damit in die Zukunft des Standorts – versäumt worden. Nach seinen Informationen hätten die Unternehmenszahlen zuletzt allerdings den Erwartungen entsprochen.

Viele Rückschläge

CDU und FDP nutzten die Nachricht auch, um Kritik an Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) zu üben. Der sei laut Aussagen seines Sprechers von der Entscheidung überrascht worden. „Was unternimmt der Wirtschaftssenator eigentlich dagegen?“, fragt die FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner. Hachez sei neben Coca-Cola und Kellogg nun das dritte große Unternehmen, dessen Produktion innerhalb kurzer Zeit Bremen verlasse. „Bremen droht sein wirtschaftliches Standbein als Standort für die Nahrungsmittel- und Genussbranche zu verspielen“, sagt auch der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Jörg Kastendiek.

Und tatsächlich ist es die Nahrungsmittelbranche, die zuletzt immer wieder durch negative Nachrichten auffällt. Mit mehr als 9000 Beschäftigten und einem Umsatz von etwa vier Millionen Euro ist sie der zweitgrößte Industriesektor im Land Bremen. Doch dieser Status bröckelt seit einigen Jahre. So wurden beim Braukonzern AB Inbev Stellen gestrichen, Jacobs Douwe Egberts hat das Traditionswerk von Kaffee Hag in Bremen geschlossen, Coca-Cola seine Produktion in Hemelingen eingestellt und auch Mondelez hat zuletzt Jobs abgebaut. Und dann war da noch Kellogg: Hier endete im November nach 53 Jahren die Produktion von Frühstücksflocken.

Jetzt also Hachez. Geschäftsführer Christian Strasoldo wollte sich auf Nachfrage des WESER-KURIER nicht weiter zu der geplanten Verlegung und den genauen Gründen äußern. Was vorerst bleibt, ist das Warum.