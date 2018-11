Die Grundsteuer ist die zweitwichtigste Einnahmequelle für Kommunen. Bremen bringt sie jährlich rund 160 Millionen Euro. (Christian Walter)

Wenn es nach den Plänen des Bundesfinanzministers Olaf Scholz (SPD) geht, kommt mit der Reform der Grundsteuer auf die Bremer Finanzverwaltung ein Haufen Arbeit zu. Denn Scholz sieht dafür ein wertabhängiges Modell vor. Die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer soll sich künftig zusammensetzen aus Nettokaltmiete, Wohnfläche, Baujahr, Grundstücksfläche und Bodenrichtwert. Vermieter können die Kosten für die Grundsteuer auf die Mieten umlegen. Bei dem Modell müssen aber auch Wohnungsbesitzer für selbst genutzte Immobilien eine „fiktive“ Miete angeben. Das Finanzministerium will dafür regionale Mietpreisstufen festlegen. Scholz' Pläne sind vor deren Präsentation durchgesickert.

Der Geschäftsführer von Haus & Grund Bremen, Ingmar Vergau, sieht in den Plänen des Bundesfinanzministers einen "Bürokratie-Elefanten": "Das wird vor allem die Finanzverwaltung treffen. Die müssen das neue Grundsteuer-Modell auseinanderpflücken und jedes Haus einzeln bewerten. Ob mit dem neuen Modell wirklich mehr Gerechtigkeit geschaffen wird, ist fraglich." Mit den Plänen werden laut Vergau auch die Belastungen für die Mieter steigen, wenn die erhöhte Grundsteuer auf die Mieten umgeschlagen wird. "Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was in Bremen das Bündnis für Wohnen anstrebt, das ja eigentlich bezahlbaren Wohnraum schaffen will", ergänzt Vergau.

Linnert begrüßt Pläne

Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) sagte dem WESER-KURIER: „Eins ist klar: Egal, wie die Grundsteuer ausgestaltet wird, die Einführung wird in den Finanzämtern arbeitsintensiv. Wir brauchen ein möglichst einfaches Bewertungsverfahren – das erhöht auch die Akzeptanz.“ Dass eine Änderung notwendig ist, geht auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im April zurück. Das hatte die Berechnung der bisher zugrunde gelegten Einheitswerte, also den Wert eines Grundstücks, für verfassungswidrig erklärt. Diese Werte wurden in Westdeutschland 1964 festgelegt, in den ostdeutschen Bundesländern reichen sie sogar bis 1935 zurück.

Linnert stellt dabei klar. "Es geht nicht darum, mehr Geld in die Kasse zu bekommen, sondern um eine gerechte Lösung. Von Anfang an habe ich mich für eine aufkommensneutrale Reform eingesetzt. Im Klartext: Einige werden mehr, andere weniger bezahlen.“ Grundsätzlich sieht sie die Pläne von Scholz als „Schritt in die richtige Richtung“, weil sich das Modell auch an den aktuellen Mieten orientiere: „Wir brauchen eine wertorientierte Grundsteuer – nur so kommen wir zu einem gerechten Modell.“ Ein abschließendes Urteil will Linnert aber noch nicht geben. Denn Scholz wird sein Reformvorhaben den Bundesländern offiziell erst am Mittwoch erläutern.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) lehnt es ab: „Das in der Presse avisierte Modell halte ich für zu aufwendig und streitanfällig. Zudem bedeutet es für die Steuerzahler einen hohen Aufwand, die regelmäßig Steuererklärungen einzureichen hätten.“ Nach Hilbers Ansicht sollte eine Reform nicht nur verfassungsgemäß sein, sondern auch den Finanzämtern, Bürgern und Kommunen so wenig Aufwand wie möglich auferlegen. Hilbers will das Konzept allerdings erst nach Vorstellung umfassend bewerten.

Die Reform soll bis Ende 2019 von Bundestag und Bundesrat beschlossen sein, 2020 sollen die Bürger erstmals die Steuererklärung mit den Angaben zur neuen Grundsteuer ausfüllen. Doch sie soll erst ab 2025 in der neuen Form kassiert werden, um genug Zeit für den Aufbau des Systems zu haben. Was von den Plänen bisher auch durchgesickert ist, dass alle sieben Jahre die Grundstücke neu bewertet werden sollen. Bis 2025 müssten jetzt erst mal bundesweit 36 Millionen Grundstücke, Wohngebäude und Häuser entsprechend neu bewertet werden. Haus-und-Grund-Geschäftsführer Vergau bezweifelt, dass die Verwaltung das in der Zeit hinbekommt: „Bei wem das bis dahin nicht klappt, der müsste dann keine Grundsteuer zahlen.“

Nach der Gewerbesteuer ist die Grundsteuer die wichtigste Einnahmequelle für Deutschlands Kommunen. Bremen nimmt durch sie jährlich mehr als 160 Millionen Euro ein und damit rund 18 Prozent der städtischen Steuereinnahmen. Ausschlaggebend für die Berechnung ist der sogenannte Hebesatz B, der liegt in Bremen bei 695. Damit gehört die Hansestadt im aktuellen Ranking von Haus & Grund unter den 100 größten Städten zu den elf teuersten. In Hamburg liegt der Hebesatz bei 540 und in Hannover bei 600. Selbst in München liegt er nur bei 535.

Scholz will als Alternative auch das von Bayern favorisierte Modell, wo die Steuer unabhängig vom Wert nach der Wohn- und Grundstücksfläche berechnet wird, vorstellen. Das bedeutet zwar weniger Bürokratie, aber viele Experten halten das Modell auch für sozial ungerecht. Besitzer von Filet-Immobilien in Großstädten würden dabei so viel zahlen wie Besitzer von Landgrundstücken, auf denen nur eine Gartenhütte steht. Dieses Modell würde aber auch Ingmar Vergau von Haus & Grund bevorzugen. Mieterbund-Geschäftsführer Ulrich Ropertz schlägt dagegen eine reine Bodenwertsteuer vor: "Wir erhoffen uns, dass ein Anreiz davon ausgeht, unbebaute Grundstücke in den Städten zu aktivieren." Der Deutsche Mieterbund lehnt zudem grundsätzlich ab, dass Hausbesitzer die Grundsteuer auf die Mieter umlegen können.