Grundsteinlegung für den neuen Firmensitz vergangenen Herbst in Bremen: Bürgerschaftspräsident Christian Weber, Bürgermeister Carsten Sieling, Klaus-Michael Kühne, Christine Kühne und Karl Gernandt, Verwaltungsratspräsident der Kühne-Holding (v.l.) (Koch)

Bremen/Hamburg. Der weltweit tätige Logistikdienstleister Kühne + Nagel reorganisiert sein Europageschäft. Und davon profitiert auch Bremen, wo das Unternehmen einst gegründet wurde: Von der Weser aus soll künftig das gesamte Deutschlandgeschäft koordiniert werden, das bisher unter anderem dem Hamburger Standort zugeordnet war. Dort wird ab Januar dann das gesamte Europageschäft abgewickelt. Seit zwei Jahren war Hamburg nur für Zentral- und Osteuropa zuständig, die Westeuropa-Zentrale war in Amsterdam. Die Organisation für alle europäischen Länder soll wie vorher wieder unter dem Dach der Region Europa zusammengefasst werden.

Inwieweit diese Reorganisation Auswirkungen auf die Mitarbeiterzahl an den Standorten Bremen und Hamburg haben wird, sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar, sagte ein Kühne+Nagel-Sprecher am Donnerstag auf Nachfrage des WESER-KURIER: Man befinde sich derzeit in der organisatorischen Feinjustierung. Es sei auch noch nicht klar, ob das Seefrachtgeschäft, das an beiden Standorten eine wichtige Rolle spiele, von der Neustrukturierung betroffen sei.

Fest steht allerdings, wann Bremen Hauptsitz für das Deutschlandgeschäft wird. Starten soll die gesamte Neuorganisation zum 1. Januar. Was dann noch fehlt, ist dann ein entsprechendes repräsentatives Gebäude als Deutschlandzentrale. Aber auch das wird kommen, auch wenn bei der Grundsteinlegung im vergangenen Jahr eine Neuorganisation überhaupt kein Thema war. Vielmehr hob Klaus-Michael Kühne, Mehrheitsgesellschafter des Logistikkonzerns, damals die wichtige Bedeutung des Bremer Standorts im Allgemeinen hervor. Und diese Verbundenheit sei nicht darin begründet, weil das Unternehmen in Bremen gegründet wurde, sondern weil an diesem Standort wichtige Arbeit geleistet werde.

Das neue Gebäude werde allerdings voraussichtlich nicht vor Ende 2019 fertig sein, so der Unternehmenssprecher. Insgesamt investiert Kühne 26 Millionen Euro in den Neubau, der am alten Standort Ecke Martinistraße/Wilhelm-Kaisen-Brücke entsteht. Der erste Bauabschnitt soll mit seinen elf Geschossen fünf Meter höher aufrangen als das Bestandsgebäude aus den 1960er-Jahren, das 34 Meter hoch war. Außerdem entsteht entlang der Martinistraße ein dreigeschossiger, transparenter Mittelbau und ein weiteres Bürogebäude. Der Gesamtkomplex mit der Bezeichnung August-Kühne-Haus soll etwa 800 Beschäftigte von Kühne+Nagel in Bremen beherbergen.