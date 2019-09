Ein Flieger der Fluggesellschaft Wizzair. (dpa)

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air fliegt ab Juni 2020 dreimal wöchentlich von Bremen in die polnische Küstenstadt Danzig. Das hat eine Sprecherin des Flughafens am Donnerstag bekannt geben. Die Flüge sollen dienstags, donnerstags und samstags stattfinden.

Das Unternehmen startete die Direktverbindung nach Danzig erst im April dieses Jahres. Seit März fliegt Wizz Air außerdem von Bremen in die ukrainische Hauptstadt Kiew, in die mazedonische Hauptstadt Skopje oder nach Wien in Österreich. Wizz Air wurde 2003 gegründet, das Unternehmen ist auf Billigflüge spezialisiert.