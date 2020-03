Die Einschränkungen wegen des Coronavirus haben zu einem massiven Einbruch im Flugverkehr geführt. In Hannover fallen am Wochenende fast alle ankommenden und abfliegenden Flüge aus. Am Bremer Flughafen rollen aktuell gar keine Flugzeuge mehr an, wie Pressesprecherin Andrea Hartmann mitteilte. Am Airport in Hannover-Langenhagen gilt für etwa 1500 Mitarbeiter seit Mittwoch Kurzarbeit. Diese solle ein Jahr laufen, hieß es unter der Woche. Auch in Bremen sind die Angestellten des Flughafens auf Kurzarbeit. Das teilte die Sprecherin Andrea Hartmann am Freitagmittag mit. Davon ist ein überwiegender Teil der 450 Mitarbeiter betroffen. (dpa)