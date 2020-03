Autobauer in der Coronakrise

Kurzarbeit für Daimler-Mitarbeiter

Stefan Lakeband

Wegen der Coronakrise schickt der Autobauer Daimler seine Beschäftigten in Kurzarbeit. Schon jetzt stehen die Bänder in vielen Werken still – auch in Bremen.