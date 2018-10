Wegen Stuttgarts Fahrverboten ab 2019 wird Baden-Württemberg 450 Millionen Euro in die Luftreinhaltung investieren. (Marcus Führer/dpa)

Die Bundesländer verlangen von den Automobilherstellern eine Hardware-Nachrüstung für vom Abgas-Skandal betroffene Dieselfahrzeuge. Die Kosten sollen die Hersteller tragen. Diesen Antrag hat der Bundesrat an die Bundesregierung gerichtet und reagiert damit auf die ersten Dieselfahrverbote.

Nachrüstungen seien „der richtige Weg“, sagte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) auf der Konferenz AutoDigital des WESER-KURIER in der Jacobs University. Am Morgen war Sieling selbst noch in Berlin zur Abstimmung im Bundesrat. Die von VW angekündigten Verschrottungen von Diesel-Fahrzeugen könnten „höchstens Begleitstrategie sein“, so der Bürgermeister.

Die Bundesregierung solle nun Voraussetzungen schaffen, um die betroffenen Fahrzeuge nachrüsten zu können. Das schließt auch eine zeitnahe Zulassung der technisch umgerüsteten Autos ein, wenn sie dann die Abgasnorm erfüllen. Die Minister und Senatoren aus den Bundesländern sehen in der Hardware-Nachrüstung die wirksamste Methode, um die Luftqualität in den Städten nachhaltig zu verbessern.

In der Begründung des Bundesrats hieß es wiederum, dass die Pkw-Besitzer nicht auf den Kosten sitzen bleiben dürften, zumal sie vor einigen Jahren einen Diesel gekauft haben in dem Glauben, er sei emissionsarm. Mit der Hardware-Nachrüstung hoffen die Bundesländer, Fahrverbote der Diesel-Autos in weiteren Innenstädten verhindern zu können. Nun liegt es an der Bundesregierung, ob sie die Forderung des Bundesrates aufgreift. Feste Fristen für die Beratungen innerhalb der Bundesregierung gibt es allerdings nicht.

Während der AutoDigital-Konferenz platzte die Nachricht herein, dass das Bundesverkehrsministerium knapp 100 000 Opel-Fahrzeuge mit Dieselmotor zurückrufen lässt, weil die Autos eine illegale Abschalteinrichtung hätten. Dabei geht es um Autos aus den Baujahren 2013 bis 2016. Zusätzlich geht das Bundesverkehrsministerium auch dem Verdacht nach, dass Opel auch bei aktuellen Fahrzeugen manipuliert habe.

Gewinnwarnung von Daimler

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte dazu auf der AutoDigital: „Wir brauchen einen Kulturwandel in den Chefetagen der Automobilindustrie, aber auch in der Politik.“ So müsse die Politik die Leitplanken setzen für das schadstofffreie Auto von morgen. Özdemir ist der Verkehrsausschussvorsitzende im Bundestag. Er sprach sich ebenso für eine Hardware-Nachrüstung bei den betroffenen Diesel-Fahrzeugen aus, „wo es Sinn macht“.

„Aber der Bund blockiert das, ebenso blockiert Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die blaue Plakette“, sagte der Grünen-Politiker. Scheuer werde noch in die Geschichte eingehen als Bundesverkehrsminister der Fahrverbote. Von den Prämien der Autobauer hielt Özdemir ebenso wenig: „Es macht weder ökologisch noch volkswirtschaftlich Sinn, Autos zu verschrotten, die erst drei Jahre alt sind.“ Gleichzeitig bestehe Gefahr, dass China Deutschland bei der Elektromobilität abhängen werde.

Wegen Stuttgarts Fahrverboten ab 2019 wird Baden-Württemberg 450 Millionen Euro in die Luftreinhaltung investieren. „Das Geld dient auch dazu, Stuttgarts Fahrpreise für Bus und Bahn um 30 Prozent zu senken“, sagte der Amtschef von Baden-Württembergs Verkehrsministerium, Uwe Lahl, in Bremen.

Am Nachmittag wurde auch noch die Gewinnwarnung von Daimler bekannt. Demnach werde der Gewinn vor Steuern für 2018 „deutlich unter Vorjahresniveau“ erwartet. Einer der Gründe dafür sei die teure Aufarbeitung der Dieselkrise. Noch am Morgen hatte Daimler-Vertriebsvorständin Britta Seeger den Bremer Konferenzteilnehmern erläutert, auf welchen Kanälen das Unternehmen die Autos in Zukunft an den Kunden bringen will, und wie das Geschäft in den Bereichen Mobilität und Digitalisierung wachsen soll. Mitte 2019 soll dann im Bremer Werk mit dem EQC der erste Elektro-Mercedes vom Band rollen.