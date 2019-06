Entscheidung am Dienstag

Landgericht Bremen berät über Herausgabe der "Gorch Fock"

Die Bredo-Werft in Bremerhaven will die "Gorch Fock" erst an den Bund übergeben, wenn die Millionenrechnungen gezahlt sind. Das Landgericht Bremen muss am Dienstag über die Herausgabe des Schiffes entscheiden.