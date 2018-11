Die Bremer Saacke GmbH stellt industrielle und maritime Feuerungstechnologien her. Außerdem entwickelt und baut das Unternehmen sogenannte Scrubber für Schiffe, wie die MT „Levana“ (Foto), die die Abgase filtern und waschen. Im gelben Schornsteinaufbau des Schiffes befindet sich die Abgasreinigungsanlage. Weltweit gibt es etwa 30 Unternehmen, die Scrubber-Technologien anbieten. (Eckardt)

Bremen. Wenn die strengeren Umweltvorgaben der International Maritime Organisation (IMO) ab 2020 greifen, dann darf die MT „Levana“ auch weiterhin mit Schweröl fahren: Die Bremer Reederei Carl Büttner hatte ihr Tankschiff bereits Ende 2013 mit einem sogenannten Scrubber ausrüsten lassen – einer Abgasreinigungsanlage, die dafür sorgt, dass die beim Fahren mit Schweröl austretenden Abgase so weit gereinigt werden, dass der Schwefeloxid-Gehalt unterhalb des geforderten Grenzwerts liegt. Innerhalb der weltweiten Handelsflotte gehört die MT „Levana“ damit aber zu den wenigen Ausnahmen.

Alternativ dürfen die Schiffe ohne Scrubber ab 2020 mit schwefelärmeren Marinediesel unterwegs sein – der war aber in der Vergangenheit schon fast doppelt so teuer wie Schweröl und es ist davon auszugehen, dass er bei steigender Nachfrage noch teurer wird. Das macht sich auf der Kostenseite bemerkbar: Ein großes Containerschiff verbraucht pro Tag so um die 200 Tonnen an Schweröl, eine Tonne hatte zu Beginn des Jahres etwa 350 Dollar (305 Euro) gekostet. Eine weitere Möglichkeit, ab 2020 die Grenzwerte einzuhalten, ist das Fahren mit verflüssigtem Erdgas (LNG), das momentan als umweltschonendster Treibstoff gilt. Doch der Kreis der Schiffe mit LNG-Technik ist noch überschaubarer als der, der auf Scrubber setzt.

Laut der Klassifikationsgesellschaft DNV GL sind von weltweit 55 000 Handelsschiffen in diesem Jahr 775 mit Scrubber ausgerüstet, bis 2020 werden es etwa 2100 sein. Mit LNG fahren danach aktuell 132 Schiffe, und bei Neubestellungen liegt die Zahl bei 40 Schiffen, die LNG bunkern. 2020 sollen 133 Schiffe mit LNG-Technik ausgestattet sein, und in den Orderbüchern stehen etwa 100 Schiffe.

Nach den IMO-Vorgaben darf der Treibstoff ab 2020 auf hoher See nur noch einen Schwefelgehalt von 0,5 Prozent haben statt bisher 3,5 Prozent. In Nord- und Ostsee darf schon seit 2015 nur noch Treibstoff mit 0,1 Prozent Schwefelgehalt genutzt werden. Im Vergleich zum Dieselkraftstoff für Autos ist das immer noch hoch: Da sind es 0,001 Prozent. Aus Sicht des Bremer Rhedervereins stellt die Einführung der 0,5-Prozentgrenze für den Schwefelgehalt von Schiffstreibstoffen weltweit die Reedereien vor große Herausforderungen. Zum einen sei der Einbau eines Scrubbers technisch aufwendig, zum anderen nehme er viel Platz und damit Laderaum in Anspruch, so Geschäftsführer Robert Völkl. Außerdem könne sich ein Scrubber negativ auf die Stabilität des Schiffes auswirken, und die bei der Abgasreinigung verbleibenden Rückstände müssten im Hafen entsorgt werden.

Für Reedereien lohne sich der Einbau von Abgasreinigungsanlagen nur, wenn sie fast ausschließlich in bereits heute ausgewiesenen Sondergebieten verkehren, in denen ohnehin nur Treibstoffe mit 0,1 Prozent Schwefelgehalt erlaubt sind. „In Bremen beheimatete Reedereien, die sich überwiegend in der europäischen Küstenfahrt bewegen, sind auf einigen Schiffen Scrubber eingebaut und weitere Schiffe sollen mit diesen Anlagen ausgestattet werden“, sagte Völkl. Allerdings hätten die autorisierten Hersteller derzeit schon mehr Aufträge, als sie bewältigen könnten. „Die Folgen sind lange Wartezeiten und in die Höhe geschossene Preise für die Scrubber.“

„Wenn man heute einen Scrubber bestellt, dann liegen die Inbetriebnahmen bei Neubauten im ersten Quartal 2020 und bei Retrofits im vierten Quartal 2019“, sagte dazu Nils Homburg auf Nachfrage des WESER-KURIER. Homburg ist beim Bremer Unternehmen Saacke Abteilungsleiter Abgasreinigungssysteme – einer der wenigen Hersteller weltweit, die Scrubber entwickeln und einbauen. Was die Nachfrage und Lieferung angeht, bestätigt Homburg die Äußerung des Bremer Rhedervereins: Vor dem Jahreswechsel 2018 habe es bereits eine Vielzahl von Anfragen gegeben, die den Reedern und Werften in erster Linie dafür gedient hätten, sich über Scrubber technisch und preislich zu informieren. „Zum Jahresbeginn endete die abwartende Haltung der Reeder. Aktuell werden mehr Scrubber nachgefragt als kurzfristig geliefert werden können, da viele Eigner die Anlagen vor dem 1. Januar 2020 installieren wollen.“

In Abhängigkeit von Ausführung und Anlagenkapazität kosten Scrubber laut Homburg zwischen ein bis zwei Millionen Euro. Hinzu kämen Kosten für die Integrationsplanung und den Einbau, die insbesondere bei Retrofitprojekten nochmals in vergleichbarer Höhe liegen können. Die Großzahl der aktuellen Saacke-Scrubber-Projekte sei für Neubauten. „Für Reedereien, die mit ihren Schiffen auf den Weltmeeren unterwegs sind, kommt der Einbau von Scrubbern aus wirtschaftlichen wie auch logistischen Gründen nicht in Betracht“, ist Völkl überzeugt. „Sie hoffen, dass ab dem 01. Januar 2020 der schwefelreduzierte Treibstoff in nahezu allen Häfen der Welt in ausreichender Menge in den geforderten Qualitäten verfügbar sein wird.“

Eine Vertreterin des in der Schifffahrt bedeutenden Treibstofflieferanten ExxonMobile hätte sich auf einer Veranstaltung des Bremer Rhedervereins zu der Verfügbarkeit des Treibstoffs zuversichtlich geäußert. „Trotzdem bleiben Zweifel, ob sich die Ölindustrie bis dahin darauf eingestellt habe.“ In diesem Zusammenhang sei es schade, dass eine Verschiebung des von der internationalen Staatengemeinschaft festgesetzten Termins als wenig realistisch einzuschätzen sei. „Überlegenswert wäre allerdings eine Übergangsperiode, in der die mineralölverarbeitende Industrie und die Reedereien die Verträglichkeit der neuen Treibstoffe mit den Maschinen an Bord testen können.“

Die Bremer Reederei Harren & Partner setzt im Hinblick auf den „2020 Global Sulphur Cap“ und im Zusammenhang mit den entsprechenden MarPol-Regularien auf größtmögliche Flexibilität, um den Anforderungen, die sich aus der Notwendigkeit des Einsatzes schwefelreduzierter Marinebrennstoffe ergeben, gerecht zu werden. „Das heißt, dass für die Schiffsneubauten konsequent auf die sogenannte Dual Fuel Technology gesetzt wird, die einen Betrieb mit LNG sowie herkömmlichen allerdings dann schwefelreduzierten Brennstoffen ermöglicht“, sagte Malte Steinhoff, Marketingleiter bei der Bremer Gruppe Harren & Partner. Da sich die bestehende Tonnage nicht durchweg für den Einsatz von Entschwefelungsanlagen eigne, würden in Absprache mit den Charterern schwefelreduzierte Schwer- beziehungsweise Dieselöle zum Einsatz kommen. „Wir erwarten, dass die Bunker-Preise in Zukunft leicht steigen werden.“ Jedoch würden die Bunkerkosten bei der Zeitcharter vom Charterer übernommen.

„Das größere Problem sehen wir in der praktischen Umstellung zum 1. Januar 2020: Die Schiffe müssen entsprechende Tankkapa­zitäten für den neuen Bunker vorhalten“, so Steinhoff. Zudem müsse sichergestellt ­werden, dass der bisherige, dann nicht mehr konforme Bunker rechtzeitig aufgebraucht beziehungsweise mit dem neuen Bunker vermischt werden kann. Die Kosten für die Umstellung ließen sich derzeit nicht genau beziffern, weil die genaue Beschaffenheit des neuen Bunkers noch nicht bekannt sei. Eine exakte Spezifikation liege bislang nicht vor. Die IMO 2020 ist aus Sicht des Verbands Deutscher Reeder aus Umweltaspekten der richtige Weg. „Sie bedeutet das Ende des herkömmlichen Schweröls für die Seeschifffahrt“, so Ralf Nagel, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied.

„Die Umstellung bedeutet aber für viele Reeder einen Kraftakt. Es ist nicht einfach damit getan, den Hebel umzuschalten, und künftig wird schwefelarmer Marinediesel gebunkert.“ Es seien ein paar technische Veränderungen notwendig, und es gebe unterschiedliche Qualitäten und Hersteller von Marinediesel. Und die meisten Maschinen würden nur eine und nicht verschiedene Sorten vertragen. Insofern spiele künftig auch die Treibstoffe-Verfügbarkeit des entsprechenden Herstellers eine wichtige Rolle. „Dieses Problem wird für Linienreedereien leichter zu lösen sein als für Trampreeder, die eben nicht genau wissen, wo ihre Schiffe in den nächsten Wochen unterwegs sein werden.“ Es gebe eine Vielzahl an Dingen, auf die sich Unternehmen konsequent vorbereiten müssten. „Deshalb unterstützten wir unsere Mitglieder mit entsprechenden Fuel-Workshops, die auch regelmäßig ausgebucht sind.“

Das Interesse daran sei natürlich deswegen auch so groß, weil es bis 2020 nur einen geringen Anteil an Schiffen gebe, der mit Scrubbern ausgerüstet sein werde, so Nagel. Von den weltweit fahrenden Handelsschiffen seien nur ein paar Hundert mit Scrubbern ausgerüstet. Selbst wenn alle Reeder sich für diese Technik entscheiden, wäre es nicht möglich, bis zum Stichtag mit Scrubbern zu fahren, weil das die wenigen Hersteller von der Lieferung und vom Einbau her gar nicht schaffen würden.

Die höheren Bunkerkosten für Marinediesel werden laut Bremer Rhederverein letztendlich die Verbraucher zu tragen haben werden, so Völkl. „Die Kosten für die einzelne Jeans oder den einzelnen Fernseher werden aber mit Sicherheit nicht deswegen spürbar steigen.“